Βιλερουά (ΕΚΤ): Το έλλειμμα της Γαλλίας δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% το 2026

Βιλερουά (ΕΚΤ): Το έλλειμμα της Γαλλίας δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% το 2026
Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει πραγματικό αντίκτυπο, καθώς επηρεάζει την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της χώρας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, στο ραδιόφωνο RTL την Παρασκευή, αν και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σταθερή.

Ο Βιλερουά τόνισε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες και να συνεχίσει να στοχεύει σε σημαντική μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού το επόμενο έτος.

Επισήμανε ότι η χώρα πρέπει τελικά να τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% το επόμενο έτος μετά το 5,4% το 2025, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Μπορώ να σας πω ότι όλη η Ευρώπη μας παρακολουθεί τώρα και οι επενδυτές που μπορούν να μας τιμωρήσουν στις αγορές», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας στο RTL.

Ο Βιλερουά δήλωσε ότι τα 3/4 των εξοικονομήσεων το επόμενο έτος θα πρέπει να προέλθουν από μέτρα περιορισμού των δαπανών, με «στοχευμένους και έκτακτους» φόρους ως συμπλήρωμα.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άνοιξε την πόρτα σε μικρότερες περικοπές το 2026, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την οικονομική πολιτική, η οποία, όπως λέει, θα επιτρέψει στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία θα πρέπει να διατηρήσει το έλλειμμα εντός του 5% της οικονομικής παραγωγής, αλλά αυτό είναι μεγαλύτερο από το 4,7% του προηγούμενου στόχου και το 4,6% του προκατόχου του, Φρανσουά Λεϊρού.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα κυβέρνηση, ο Βιλερουά απάντησε: «Ο καθένας έχει μια αποστολή να υπηρετεί τη χώρα του, η δική μου είναι στην Τράπεζα της Γαλλίας». Αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν είχε λάβει κάποιο τηλεφώνημα για το θέμα.

Η μηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Γαλλίας την Πέμπτη έδειξε ότι η οικονομία αντέχει την πολιτική καταιγίδα με 0,3% οικονομική ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στην πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για ανάπτυξη 0,7% για ολόκληρο το έτος, δήλωσε ο Βιλερουά.

Ωστόσο, ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι η πολιτική αβεβαιότητα σε εθνικό επίπεδο κοστίζει στη Γαλλία τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης.

