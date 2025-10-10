«Καμπανάκι» ΕΚΤ για ψηφιακό ευρώ: Θα μπορούσε να «αδειάσει» 700 δισ. ευρώ καταθέσεων

Η μελέτη, την οποία ζήτησαν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, είχε ως στόχο την αξιολόγηση των κινδύνων που θα δημιουργούσε για τον τραπεζικό τομέα ένα ψηφιακό νόμισμα, ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που εγγυάται η ΕΚΤ.

Σημαντικές πιέσεις ρευστότητας είναι πιθανό να προκαλέσει το ψηφιακό ευρώ στις τράπεζες της ευρωζώνης, αφού θα μπορούσε να στερήσει καταθέσεις ύψους 700 δισ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες, όπως αποκαλύπτει προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η μελέτη, την οποία ζήτησαν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, είχε ως στόχο την αξιολόγηση των κινδύνων που θα δημιουργούσε για τον τραπεζικό τομέα ένα ψηφιακό νόμισμα, ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι για το οποίο εγγυάται η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ έχει παρουσιάσει το ψηφιακό νόμισμα ως εναλλακτική λύση στα μέσα πληρωμής όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ, ωστόσο οι τραπεζίτες και ορισμένοι νομοθέτες φοβούνται ότι η άφιξή του μπορεί να αδειάσει τα ταμεία των τραπεζών.

Η μελέτη της ΕΚΤ διαπίστωσε ότι, σε περίπτωση μιας άνευ προηγουμένου μαζικής ανάληψης καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες, οι καταθέτες θα απέσυραν ως και 699 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες της ευρωζώνης για να τα τοποθετήσουν σε ψηφιακά ευρώ, εάν το όριο στις ατομικές καταθέσεις οριζόταν στα 3.000 ευρώ.

Αυτό ισούται με το 8,2% όλων των καταθέσεων όψεως, αν και ο αντίκτυπος θα ήταν μεγαλύτερος για τους μικρούς πιστωτές της αγοράς και τις λιανικές τράπεζες, ανέφερε η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το οποίο η ΕΚΤ χαρακτήρισε ως εξαιρετικά απίθανο, 13 από τις 2.025 τράπεζες στην ανάλυση θα εξαντλούσαν το υποχρεωτικό ταμειακό τους απόθεμα, όπως μετράται από τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας.

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι υπερεκτιμημένα, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ορισμένοι καταθέτες έχουν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς, δήλωσε η ΕΚΤ.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, σε ένα σενάριο «business as usual», στο οποίο οι καταθέτες δεν αξιοποιούν πλήρως τη δυνατότητα του ψηφιακού ευρώ, τα ταμεία των τραπεζών θα χάσουν λίγο πάνω από 100 δισ. ευρώ, και ο κλάδος θα παραμείνει συμμορφωμένος με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τη μελέτη,

Μάλιστα, ακόμη και αυτή η εκροή θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με το παραπάνω από μια συνεχιζόμενη στροφή προς ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία αναμένεται να προσθέσει στις καταθέσεις των τραπεζών, πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ προσομοίωσε επίσης ατομικά όρια διακράτησης 500 ευρώ, 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ, λαμβάνοντας χαμηλότερες εκτιμήσεις εκροής.

«Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι τα όρια διακράτησης περιορίζουν αποτελεσματικά τις εκροές καταθέσεων από τον τραπεζικό τομέα σε επίπεδα που διασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και υποστηρίζουν τη σωστή διαμόρφωση και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η ΕΚΤ.

Διαπίστωσε επίσης ότι ένα όριο διακράτησης 3.000 ευρώ θα μείωνε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών κατά μέσο όρο 30 μονάδες βάσης, αν και ο αντίκτυπος διαφέρει ανά χώρα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν τον περασμένο μήνα σε έναν οδικό χάρτη για την έναρξη του ψηφιακού ευρώ, αλλά θα έχουν τον τελικό λόγο στην εισαγωγή του και στο όριο διακράτησης.