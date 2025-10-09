Πολιτική | Διεθνή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε των δύο προτάσεων μομφής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής, τις οποίες αντιμετώπιζε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την «ισχυρή υποστήριξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μήνυμά της μέσω του «Χ», η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Εκτιμώ βαθιά την ισχυρή υποστήριξη που έλαβα σήμερα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης. Και μαζί να επιτύχουμε αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενωμένοι για τον λαό μας, τις αξίες μας και το μέλλον μας».

Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν και οι δύο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή της Αριστεράς (LEFT) κατηγορούσε την Φον ντερ Λάιεν και την Επιτροπή για ανεπαρκή αντίδραση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και Mercosur.

Η δεύτερη πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» καταγγέλλει μια ΕΕ «πιο αδύναμη από ποτέ», λόγω της αδυναμίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

