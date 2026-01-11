ΗΠΑ: Πιέζουν τις χώρες G7 για γρηγορότερη απεξάρτηση απ' τις κινεζικές σπάνιες γαίες

Η λέξη-κλειδί της ημέρας είναι η επείγουσα ανάγκη, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, θα καλέσει τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) και άλλες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμα ορυκτά που προέρχονται από την Κίνα, όταν φιλοξενήσει τη Δευτέρα περίπου δώδεκα κορυφαίους αξιωματούχους οικονομικών, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει με δείπνο το βράδυ της Κυριακής, θα περιλαμβάνει υπουργούς Οικονομικών ή άλλους υπουργούς από τις ανεπτυγμένες οικονομίες της G7, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και το Μεξικό, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Συνολικά, η συγκεκριμένη ομάδα αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας ζήτησης για κρίσιμα ορυκτά.

«Η λέξη-κλειδί της ημέρας είναι η επείγουσα ανάγκη. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχές, πολλές διαφορετικές χώρες που εμπλέκονται και πραγματικά πρέπει απλώς να κινηθούμε πιο γρήγορα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Μπέσεντ δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ότι πιέζει για τη σύγκληση ξεχωριστής συνάντησης για το ζήτημα από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στον Καναδά τον Ιούνιο, όπου παρουσίασε εισήγηση για τις σπάνιες γαίες στους παρευρισκόμενους αρχηγούς κρατών από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης στη σύνοδο για τη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού τους και την ενίσχυση των οικονομιών τους, ωστόσο ο Μπέσεντ έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση για την έλλειψη αίσθησης κατεπείγοντος που επέδειξαν οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πέραν της Ιαπωνίας, η οποία έλαβε μέτρα αφού η Κίνα διέκοψε αιφνιδιαστικά τις προμήθειες κρίσιμων ορυκτών το 2010, τα μέλη της G7 παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από κρίσιμα ορυκτά προερχόμενα από την Κίνα, η οποία έχει απειλήσει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές.

Η Κίνα κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, καθώς επεξεργάζεται από το 47% έως το 87% του χαλκού, του λιθίου, του κοβαλτίου, του γραφίτη και των σπανίων γαιών, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα ορυκτά αυτά χρησιμοποιούνται σε αμυντικές τεχνολογίες, ημιαγωγούς, εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπαταρίες και διαδικασίες διύλισης.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να εκδώσουν ανακοίνωση μετά τη συνάντηση, ωστόσο δεν είναι πιθανή κάποια συγκεκριμένη κοινή δράση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη θέση να συγκαλέσουν όλους, να δείξουν ηγεσία και να μοιραστούν το πώς σκοπεύουμε να προχωρήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με όσους αισθάνονται παρόμοιο επίπεδο επείγοντος … και οι υπόλοιποι μπορούν να συμμετάσχουν όταν συνειδητοποιήσουν πόσο σοβαρό είναι αυτό».

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προωθεί την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα μέσω συμφωνιών με την Αυστραλία, την Ουκρανία και άλλους παραγωγούς.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν τον Οκτώβριο συμφωνία με την Αυστραλία με στόχο την αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά, η οποία περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο έργων ύψους 8,5 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αξιοποιεί το προτεινόμενο στρατηγικό απόθεμα της Αυστραλίας, το οποίο θα προμηθεύει μέταλλα όπως οι σπάνιες γαίες και το λίθιο, που είναι ευάλωτα σε διαταραχές.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απαιτείται περισσότερη δουλειά. «Δεν έχει λυθεί», πρόσθεσε.

Η Καμπέρα έχει δηλώσει ότι στη συνέχεια έχει δεχθεί ενδιαφέρον από την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη.

Η συνάντηση της Δευτέρας πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά από αναφορές ότι η Κίνα άρχισε να περιορίζει τις εξαγωγές προς ιαπωνικές εταιρείες σπανίων γαιών και ισχυρών μαγνητών που τις περιέχουν, καθώς και να απαγορεύει τις εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσης προς τον ιαπωνικό στρατό.

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από αυτή την κίνηση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η Κίνα εξακολουθούσε να τηρεί τις δεσμεύσεις της για την αγορά αμερικανικής σόγιας και την αποστολή κρίσιμων ορυκτών σε αμερικανικές εταιρείες.