Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με μεγάλες ταχύτητες και έκαναν σούζες σε δρόμους της Αττικής

Η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη τους μετά από διερεύνηση καταγγελιών και διαδικτυακών καλεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου τρεις οδηγοί μηχανών μεγάλου κυβισμού, δύο 27χρονοι και ένας 33χρονος, που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής ενώ είχαν αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έφτασε στα ίχνη τους μετά από διερεύνηση καταγγελιών και διαδικτυακών καλεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πραγματοποιούσε ο 33χρονος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν τους οδηγούς να κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών και στην περιφερειακή Αιγάλεω, τους έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και τους συνέλαβαν.

Το Α' Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ' εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων. Παράλληλα όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 33χρονος συλληφθείς, που προέβαινε σε κατ' εξακολούθηση δημοσιεύσεις βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε σούζες σε οδικούς άξονες της Αττικής, δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι 3 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι 3 οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

