Κυβερνητικά στελέχη: Καλή τη πίστει θα πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών την Τρίτη

Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα υπάρξει ενημέρωση, όταν οριστικοποιηθούν.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των αγροτών.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη».

Όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα υπάρξει ενημέρωση, όταν οριστικοποιηθούν, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

