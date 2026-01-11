Γερμανία: Προτείνει την «Arctic Sentry» - Κοινή νατοϊκή αποστολή στη Γροιλανδία

Το Βερολίνο θέτει ως πρότυπο την αποστολή του ΝΑΤΟ «Baltic Sentry», για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την παρακολούθηση και την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας στην Αρκτική περιοχή, με στόχο να αμβλυνθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τις απειλές τους για προσάρτηση της Γροιλανδίας, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη σκέψη της κυβέρνησης.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ «Baltic Sentry» - που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα - θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο για μια νέα αποστολή «Arctic Sentry», η οποία θα περιλαμβάνει και τη Γροιλανδία, ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα στο Bloomberg, τα οποία ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της εμπιστευτικότητας των σχεδίων.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει εκφράσει σκέψεις για την ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους εθνικής ασφάλειας, η εστίασή του στο αυτοδιοικούμενο νησί που αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας.

Η ενέργεια αυτή έχει πυροδοτήσει νέους φόβους μεταξύ των συμμάχων σχετικά με την προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής. Η εμπρηστική ρητορική του για τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς αξιωματούχοι προσπαθούν να διαπιστώσουν τις προθέσεις του.

Την Κυριακή, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας - ο οποίος μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για τη σύνοδο υπουργών Οικονομικών που συγκαλεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ - κάλεσε τις ΗΠΑ να σεβαστούν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και το διεθνές δίκαιο. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν υπουργοί της Ομάδας των Επτά (G7), καθώς και αξιωματούχοι από την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα της Δανίας και της Γροιλανδίας να αποφασίσουν για το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. «Η εδαφική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αυτές οι αρχές του διεθνούς δικαίου ισχύουν για όλους - συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργαζόμαστε μαζί ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, όχι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο Κλίνγκμπαϊλ δεν είναι ο μόνος υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος που επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την αμερικανική πρωτεύουσα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ αναμένεται επίσης να συναντήσει εκεί τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, μετά από επίσκεψη στην Ισλανδία.

«Όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θέλουμε να εργαστούμε πάνω σε αυτές τις διαφορές μέσω διαλόγου, ώστε να ανταποκριθούμε στη κοινή μας ευθύνη για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωσή του πριν από την αναχώρησή του. Ο Βόρειος Ατλαντικός είναι «στρατηγικής σημασίας για την κοινή μας ασφάλεια», είπε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει πώς μπορεί να «αναληφθεί αυτή η ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ - λαμβάνοντας υπόψη παλιούς και νέους ανταγωνισμούς στην περιοχή από τη Ρωσία και την Κίνα - από κοινού».

«Τα νόμιμα συμφέροντα όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, αλλά και εκείνα των κατοίκων της περιοχής, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών μας», δήλωσε ο Βάντεφουλ. «Φυσικά, αυτό ισχύει και για τη Γροιλανδία και τον λαό της».

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε συνομιλίες με συμμάχους σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο μιας πιθανής αποστολής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sunday Telegraph. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα στο Sky News, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι πρόκειται για μέρος των συνήθων συζητήσεων με συμμάχους με στόχο την υπεράσπιση της Γροιλανδίας απέναντι σε οποιαδήποτε ρωσική απειλή.

Training in the Arctic ❄️



NATO sea forces are practising together in the harsh conditions of the far north to keep this strategically important region safe 💪 pic.twitter.com/6GL9nmMwCU — NATO (@NATO) January 11, 2026

«Οι ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται από κοινού στις σκληρές συνθήκες του μακρινού Βορρά, προκειμένου να διατηρηθεί ασφαλής αυτή η στρατηγικά σημαντική περιοχή», ανέφερε η Συμμαχία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X την Κυριακή.