Γερμανία: Αν οι ΗΠΑ έχουν ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο ΝΑΤΟ

Μπορούμε, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Ο Βάντεφουλ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην Ισλανδία, καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

