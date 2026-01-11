Διπλωμάτες των βόρειων χωρών απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Τραμπ για ρωσικά και κινεζικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία

Δημοσίευμα των FT επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Διπλωμάτες των βόρειων χωρών απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέουν κοντά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ