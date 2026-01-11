Σδούκου: Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, χαρακτήρισε τη συμπλήρωση δέκα ετών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος «ημέρα υπερηφάνειας για την παράταξη».

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τα 10 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνεντεύξεις της στο MEGA και το MEGAnews.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι οι πολύμηνες κινητοποιήσεις δοκίμασαν τόσο τις αντοχές των αγροτών όσο και της κοινωνίας συνολικά. Όπως ανέφερε, «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δυσκολία να είσαι στο δρόμο για να υποστηρίξεις τις διεκδικήσεις σου», υπογράμμισε όμως ότι «και η ταλαιπωρία πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε από την πρώτη στιγμή τον διάλογο, όχι για την εικόνα, αλλά για την ουσία.«Δεν μας ενδιαφέρει το φαίνεσθαι, μας ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κάλεσε εξαρχής τους αγρότες σε «συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, το κόστος παραγωγής, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών». Η κυβέρνηση «επιδιώκει να λύνει τα προβλήματα» με τρόπο ουσιαστικό μακριά από τις επικοινωνιακές ευκολίες των συνθημάτων όπως «η αντιπολίτευση που υιοθετεί άκριτα οποιοδήποτε αίτημα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η βασική αιτία που οδήγησε τους αγρότες σε κινητοποιήσεις, η καθυστέρηση των πληρωμών δηλαδή, δεν υφίσταται. Οι πληρωμές έγιναν και μάλιστα δόθηκαν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά». Έκανε δε σαφές ότι «η κυβέρνηση κινήθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε αρχές του φθινοπώρου, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ακριβώς όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες».

Αναφερόμενη στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι τέθηκαν 27 αιτήματα, εκ των οποίων «τα 20 έχουν ικανοποιηθεί ή δρομολογούνται, όπως αναλυτικά παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί και ο αντιπρόεδρος». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, «ότι ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν είτε γιατί αντιβαίνουν βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε γιατί το δημοσιονομικό κόστος είναι υπέρογκο» όπως για παράδειγμα ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων που αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε επίσης ότι «η νομοθετημένη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ανατραπεί» καθώς αφενός αφορά ζήτημα διαφάνειας και αφετέρου είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα για το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, τόνισε ότι «στην Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιακό επίπεδο, ακόμη και αν κάποιος κάνει μια πανευρωπαϊκή σύγκριση». Σε σχέση με αιτήματα όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και η πλήρης αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ υπενθύμισε ότι για το πρώτο η κυβέρνηση «ικανοποιεί το αίτημα των αγροτών με ένα σχέδιο για αφορολόγητο στην αντλία», ενώ για τις αποζημιώσεις ότι αυτές θα ανέρχονται πλέον στο 100%. Σημείωσε όμως ότι όλα τα αιτήματα που υπάρχουν κάθε φορά «εξετάζονται με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας, χωρίς ανέφικτες υποσχέσεις».

Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η μετάβαση από μια λογική απλής επιδότησης σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης». Όπως είπε, «ο πρωτογενής τομέας πρέπει να γίνει πιο παραγωγικός, πιο ανταγωνιστικός και πιο εξωστρεφής, με έμφαση στη συνεργασία, την καινοτομία και τις επενδύσεις», τόνισε πως «πρέπει να φύγουμε από μια λογική απλών επιδοτήσεων και να πάμε σε μια λογική επιχειρηματικότητας, όπου θα παράγουμε, θα τυποποιούμε αλλά και θα εξάγουμε», κάτι που θα ωφελήσει τον αγροτικό κόσμο, αλλά και τους καταναλωτές.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά, από 6,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 11,27 δισ. ευρώ το 2024», στοιχείο που καταδεικνύει την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, σημείωσε ότι «καταγράφεται ουσιαστική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, με αύξηση των νέων αγροτών κατά 37.500, ενώ το ποσοστό των αγροτών έως 39 ετών ενισχύθηκε από 20% το 2019 σε 24% το 2024». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυναμική των συλλογικών σχημάτων, επισημαίνοντας ότι «οι συνεταιρισμοί αυξήθηκαν κατά 34%, από 819 το 2019 σε περίπου 1.100 σήμερα». Όπως κατέληξε, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι έχει γίνει πρόοδος, χωρίς όμως να λέμε ότι αυτό είναι αρκετό, καθώς απαιτείται συνέχεια και εντατικοποίηση των πολιτικών που στηρίζουν τη φορολογική ελάφρυνση, τη συμβολαιακή γεωργία, την ενίσχυση των συνεταιρισμών και τις επενδύσεις στην «έξυπνη γεωργία», ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει ακόμη πιο βιώσιμος και ανταγωνιστικός.

Δέκα χρόνια ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη-σταθερότητα, ευθύνη και πρόοδος

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε τη συμπλήρωση δέκα ετών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας «ημέρα υπερηφάνειας για την παράταξη».

Τόνισε ότι η ΝΔ «είναι κόμμα εξουσίας με ιστορία, αρχές και υπευθυνότητα». Είπε ότι «οι πολίτες μας έδωσαν τη νίκη και την αυτοδυναμία και υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, όταν έρθει η ώρα, στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας την ψήφο τους και την αυτοδυναμία με όραμα την Ελλάδα που θέλουμε το 2030».

Υπογράμμισε ότι έχουν ήδη γίνει πολλά, πως σήμερα ζούμε σε «μια Ελλάδα που είναι ήδη ισχυρή, που είναι δυνατή, που έχει ήδη ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, με συμφωνίες ενεργειακές, με συμφωνίες αμυντικές, με μεταρρυθμίσεις, με καλύτερα σχολεία και νοσοκομεία. Αυτά είναι που εστιάζουμε καθημερινά».

Λύσεις και σταθερότητα- Όχι «λαγοί με πετραχήλια»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν τάζει λαγούς με πετραχήλια», δεν σκορπά χρήματα και υποσχέσεις όπως η αντιπολίτευση. Υποστήριξε δε «ότι με αυτά που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το μόνο που κάνουν είναι να εκθέτουν τους εαυτούς τους», όμως αυτό δεν απασχολεί την κυβέρνηση. Εξάλλου, πραγματικός «στόχος της κυβέρνησης είναι φτάνοντας στην άνοιξη του 2027, να μπορεί να πει ότι έκανε όσα υποσχέθηκε και να ζητήσει ανανέωση της εντολής της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ