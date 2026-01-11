Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων της ρωσικής Lukoil στην Κασπία Θάλασσα

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας Lukoil.

Ukrainian UAVs struck three Russian oil extraction platforms in the Caspian Sea. pic.twitter.com/U0fyicAONJ — Clash Report (@clashreport) January 11, 2026

“Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ