Ειδήσεις | Διεθνή

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων της ρωσικής Lukoil στην Κασπία Θάλασσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων της ρωσικής Lukoil στην Κασπία Θάλασσα
Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας Lukoil.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

“Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Απαιτητικό το «τελευταίο μίλι» – Μπροστά μας τα πιο δύσκολα ορόσημα

Ετήσια άδεια: Τμηματική από φέτος η χορήγησή της - Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ημέρες η ελάχιστη διάρκεια

Τιμολόγια ρεύματος: Αμετάβλητα τον Δεκέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Lukoil
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider