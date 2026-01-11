ΠΟΜΙΔΑ: Τα επείγοντα θέματα των ιδιοκτητών ακινήτων ενόψει της ΓΣ της ομοσπονδίας

Αίτημα για άμεση συνάντηση απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον υπουργό ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταύρου.

Αίτημα για άμεση συνάντηση απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον υπουργό ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταύρου, εν όψει της λήξης στις 31.1.26, της προθεσμίας σύνταξης ταυτότητας κτιρίου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης, και την 31.3.2026, της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς, ακόμη και γονικής παροχής ακινήτου στη χώρα μας μας.

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρεται στα εξής κυρίως, κατεπείγοντα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και για την οικονομία και τις συναλλαγές της χώρας γενικότερα, θέματα:

- Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας των κατηγοριών κτιρίων που λήγει την 31.1.2026.

- Καθιέρωση μόνιμης και απρόθεσμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

- Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

- Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

- Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

- Επερχόμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

- Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή και συγκεκριμένες προϋποθέσεις πλήρους διασφάλισης της νομιμότητας.

Το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου στο ΕΒΕΑ, πραγματοποιείται η ετήσια γενική συνέλευση της ΠΟΜΙΔΑ με αντικείμενό της όλα τα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ