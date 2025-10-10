Το Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – 200 Αμερικανοί θα «επιβλέψουν» την εφαρμογή της

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - Ανοίγει ο δρόμος για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δυο χρόνια.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την αναστολή των εχθροπραξιών.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων - των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X.

Η συμφωνία που κλείστηκε την προηγούμενη νύχτα στην Αίγυπτο βασίστηκε σε σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου από τον κ. Τραμπ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η κίτρινη γραμμή

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα δύο μέρη συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή».

Πρόκειται για τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή η οποία αναφέρεται σε έναν αόριστο προτεινόμενο χάρτη κατάπαυσης του πυρός που κοινοποίησε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος δείχνει μια αρχική ζώνη αποχώρησης των Ισραηλινών, σημειωμένη με κίτρινο χρώμα, η οποία αργότερα ονομάστηκε «κίτρινη γραμμή» από αξιωματούχους του Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως έχει αρχίσει προετοιμασίες για την αναδιάταξη των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Μέρος της συμφωνίας που υπογράφτηκε από Ισραήλ και Χαμάς περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ σε μια συμφωνημένη περίμετρο.

Για να επιτραπεί η επιστροφή των ομήρων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «τοποθετημένες κατά μήκος της κίτρινης γραμμής αποσυρόμενες από την πόλη της Γάζας και τον διάδρομο Netzarim, παραμένοντας εντός της λωρίδας», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, μαζί με τις σορούς περίπου 25 άλλων, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, ενώ θα επιτρέψει και την «είσοδο (περισσότερης) ανθρωπιστικής βοήθειας».

Μαχμούτ Αμπάς: Θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα με το Ισραήλ

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κι οδηγηθεί στη Γάζα εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν κρατούμενοι εκεί, όμως τουλάχιστον 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν αφήσει πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

«Αυτό που έγινε (...) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Την Κυριακή στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί στη Μέση Ανατολή την Κυριακή στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει μάλιστα συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ και θα το πράξει εάν του ζητηθεί από τους αξιωματούχους εκεί.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, «η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφτηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

«Όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν (το αργότερο) 72 ώρες (αφού τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός)», που σημαίνει ότι θα βρίσκονται στο Ισραήλ «τη Δευτέρα», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κ. Μπεντροσιάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ωστόσο παρατήρησε πως τα πτώματα κάποιων από τους ομήρους θα είναι «λίγο δύσκολο να βρεθούν».

Πριν επικυρωθεί από την κυβέρνηση, η συμφωνία εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (άκρα δεξιά) εξέφρασε την εναντίωσή του.

Τις 24 ώρες που θα ακολουθήσουν την έναρξη εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν από κάποιες ζώνες όπου είναι ανεπτυγμένες, πάντως θα διατηρήσουν τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, είπε η κ. Μπεντροσιάν.

Η υπογραφή της συμφωνίας καταγράφτηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο με την εμπλοκή διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον κ. Τραμπ «για τις προσπάθειές του» και τον «ηγετικό ρόλο του» που «επέτρεψαν να καταστούν εφικτά όλ’ αυτά».

Έκρινε εξάλλου, όπως κι ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, πως ο αμερικανός πρόεδρος «αξίζει» το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ θα «επιβλέψουν» την εφαρμογή της συμφωνίας

Κάπου διακόσιοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα αναλάβουν να «επιβλέπουν», να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν χθες Πέμπτη αμερικανοί αξιωματούχοι υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θα επιχειρήσουν στρατιωτικοί των ΗΠΑ «μέσα στη Γάζα».

Ο ρόλος που θα τους ανατεθεί θα είναι «να επιβλέπουν, να παρατηρούν, να εγγυηθούν πως δεν θα γίνονται παραβιάσεις, επιδρομές», είπε ο πρώτος αξιωματούχος. Ζητούμενο είναι «πάνω απ’ όλα η επίβλεψη», επέμεινε.

Στην ομάδα των 200 στρατιωτικών θα προστεθούν σύνδεσμοι και ομάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανόν των ΗΑΕ, κατά τον πρώτο αξιωματούχο.

«Η ιδέα είναι να δείξουμε ομαδικό πνεύμα» και «οι Ισραηλινοί προφανώς θα είναι σε μόνιμη επαφή» με την ομάδα των παρατηρητών, είπε. «Το ότι ενεπλάκη ο ναύαρχος Κούπερ έδωσε πολλή εμπιστοσύνη και ασφάλεια στις αραβικές χώρες και έτσι δείχνουμε στη Χαμάς πως αναλαμβάνουμε σημαντικό ρόλο, ότι ο αμερικανός πρόεδρος αναλαμβάνει πολύ σθεναρή δέσμευση» και παρέχει «εγγυήσεις», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Ο δεύτερος αξιωματούχος έκρινε πως μετά τη συμφωνία διανοίγεται παράθυρο «72 ωρών» κατά το οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν σε συμφωνημένες εκ των προτέρων θέσεις και κατά το οποίο αναμένεται να γίνει η ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων.

Κατόπιν ο σκοπός θα είναι, με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού, να μπουν τα θεμέλια για να αναλάβει «διεθνής δύναμη σταθεροποίησης», συμπλήρωσε. «Δεν προβλέπεται να σταλούν αμερικανοί στρατιωτικοί μέσα στη Γάζα», το ζητούμενο είναι «να δημιουργηθεί κοινό κέντρο ελέγχου και να ενσωματωθούν άλλες δυνάμεις», επέμεινε η πηγή αυτή.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.194 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ.