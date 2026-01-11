Τιμολόγια ρεύματος: Αμετάβλητα τον Δεκέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

Στα 24,4 λεπτά του ευρώ ανά kWh η μέση οικιακή τιμή, από 24,31 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το δελτίο HEPI. Σταθερή και η οικιακή τιμή αερίου, στα 7,37 λεπτά ανά kWh.

Πρακτικά αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνει ο δείκτης τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) για τον Δεκέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών) διαμορφώθηκε στα 24,4 λεπτά του ευρώ ανά kWh, από 24,31 τον Νοέμβριο, καταγράφοντας αμελητέα αύξηση κατά 0,4%.

Η παραπάνω «επίδοση» σημαίνει πως η τιμή στη χώρα μας παρέμεινε για έναν ακόμη μήνα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Κι αυτό γιατί τον Δεκέμβριο το μέσο οικιακό τιμολόγιο για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των 27 κρατών-μελών ήταν 25,73 λεπτά ανά KWh.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT, ενώ στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόροι. Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια εικόνα σταθερότητας προκύπτει και αν συγκριθούν μόνο τα κυμαινόμενα τιμολόγια, ο μέσος όρος των οποίων διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στα 24,53 λεπτά ανά Kwh, από 24,44 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Το τοπίο στην Ευρώπη

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Αθήνα κινήθηκαν και οι μηνιαίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις υπόλοιπες 27 πρωτεύουσες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να μην ξεπερνά το 3% και τη μεγαλύτερη μείωση το 6%. Ως συνέπεια, ο μέσος όρος για την ΕΕ (ο οποίος ήταν τον Δεκέμβριο 24,4 λεπτά του ευρώ ανά kWh, όπως προαναφέρθηκε), διαφοροποιήθηκε ελάχιστα σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν ήταν 25,82 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Συνολικά στις 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο δείγμα, μόλις 5 κατέγραψαν μικρές αυξήσεις τιμών, ενώ στις 19 δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή. Οι υπόλοιπες 9 αγορές παρουσίασαν μειώσεις τιμών περιορισμένης κλίμακας.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στη Λιθουανία (Βίλνιους) και την Πορτογαλία (Λισαβόνα), κατά 3%.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές, που όπως προαναφέρθηκε ήταν 6%, καταγράφηκε στη Σουηδία (Στοκχόλμη). Σε σκανδιναβική χώρα καταγράφηκε και η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση (3%) και πιο συγκεκριμένα στη Φινλανδία (Ελσίνκι).

Οι τιμές αερίου

Όσον αφορά το αέριο, η μέση τελική τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 7,37 λεπτά ανά κιλοβατώρα, παραμένοντας επί της ουσίας αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν ήταν 7,38 λεπτά. Ανάλογα μικρές ήταν οι αυξομειώσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στο σύνολο των ευρωπαϊκών πρωτευουσών του δείγματος.

Έτσι, η μέση τιμή για τις πρωτεύουσες των «27» ήταν 10,54 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,62 λεπτά τον Νοέμβριο. Για τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείκτη ΗΕΡΙ, η μέση τιμή ήταν 10,09 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,16 λεπτά.

Η υψηλότερη τιμή καταβλήθηκε από τους κατοίκους της Στοκχόλμης, οι οποίοι πλήρωσαν πάνω από τρεις φορές τη μέση ευρωπαϊκή τιμή, ενώ ακολούθησε το Άμστερνταμ ως η δεύτερη ακριβότερη πρωτεύουσα. Η πρωτιά της Στοκχόλμης μπορεί να εξηγηθεί από τη φύση της σουηδικής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς πρόκειται για μια πολύ μικρή αγορά με μόλις 77.000 οικιακούς καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους οι 50.000 βρίσκονται στο απομονωμένο δίκτυο φυσικού αερίου της Στοκχόλμης. Η Βέρνη ήταν η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα.

Η τιμή στη Στοκχόλμη είναι πάνω από 13 φορές υψηλότερη από εκείνη της Βουδαπέστης, η οποία είναι η φθηνότερη πόλη για φυσικό αέριο στην ΕΕ. Το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση είναι συνήθως φθηνότερο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τον Δεκέμβριο μόνο η Λιουμπλιάνα εμφανίζει τιμή φυσικού αερίου υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η μεγαλύτερη αύξηση ήταν 3% και καταγράφηκε στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, ενώ η μεγαλύτερη μείωση μόλις 2% και σημειώθηκε στο Άμστερνταμ, τη Σόφια και το Ταλίν.