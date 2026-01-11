Magnificent 7: Σημάδια «ρωγμών» στην κυριαρχία των μετοχών τους

Με την ανάπτυξη των κερδών της Big Tech να επιβραδύνεται, οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στις υποσχέσεις για κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη.

Για να ξεπεράσουν την αγορά τα τελευταία χρόνια, πολλοί επενδυτές εφάρμοσαν μια απλή στρατηγική: Να επενδύουν στις μεγαλύτερες τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ.

Αυτό απέφερε μεγάλα κέρδη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πέρυσι, δεν απέδωσε. Για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε την αύξηση των επιτοκίων, η πλειονότητα των επτά τεχνολογικών γιγάντων του δείκτη Magnificent 7 απέδωσε χειρότερα από τον δείκτη S&P 500. Ενώ ο δείκτης Bloomberg Magnificent 7 σημείωσε άνοδο 25% το 2025, σε σύγκριση με 16% του S&P 500, αυτό συνέβη μόνο λόγω των τεράστιων κερδών των Alphabet και Nvidia.

Πολλοί επαγγελματίες της Wall Street θεωρούν ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί το 2026, καθώς η ανάπτυξη των κερδών επιβραδύνεται και αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις από τις μεγάλες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι στιγμής έχουν δικαιωθεί, με τον δείκτη Magnificent 7 να ανεβαίνει μόλις 0,5% και τον S&P 500 να αυξάνεται 1,8% στην αρχή του έτους. Ξαφνικά, η επιλογή μετοχών εντός της ομάδας γίνεται κρίσιμη.

«Αυτή δεν είναι μια αγορά κατάλληλη για όλους», δήλωσε ο Jack Janasiewicz, επικεφαλής στρατηγικής χαρτοφυλακίου στην Natixis Investment Managers Solutions, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αν απλώς αγοράζετε όλη την ομάδα, οι χαμένοι μπορεί να εξουδετερώσουν τους νικητές».

Η τριετής ανοδική αγορά έχει καθοδηγηθεί από τους τεχνολογικούς γίγαντες, με τις Nvidia, Alphabet, Microsoft και Apple να ευθύνονται μόνες τους για πάνω από το ένα τρίτο των κερδών του S&P 500 από την έναρξη της ανόδου τον Οκτώβριο του 2022. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός για αυτούς εξασθενεί, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες μετοχές του S&P 500.

Με την ανάπτυξη των κερδών της Big Tech να επιβραδύνεται, οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στις υποσχέσεις για κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη - θέλουν να αρχίσουν να βλέπουν πραγματική απόδοση. Τα κέρδη για τους Magnificent 7 αναμένεται να αυξηθούν περίπου 18% το 2026, ο πιο αργός ρυθμός από το 2022 και όχι πολύ καλύτερα από την αύξηση 13% που προβλέπεται για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του S&P 500, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence.

«Ήδη βλέπουμε μια διεύρυνση της ανάπτυξης των κερδών και πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί», δήλωσε ο David Lefkowitz, επικεφαλής των μετοχών ΗΠΑ στην UBS Global Wealth Management. «Η τεχνολογία δεν είναι το μόνο παιχνίδι στην πόλη».

Ένα στοιχείο αισιοδοξίας είναι οι σχετικά συγκρατημένες αποτιμήσεις της ομάδας. Ο δείκτης Magnificent 7 διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 29 φορές τα κέρδη που προβλέπονται για τους επόμενους 12 μήνες, πολύ χαμηλότερα από τα πολλαπλάσια της δεκαετίας που έφταναν στα 40. Ο S&P 500 διαπραγματεύεται στο 22 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, ενώ ο δείκτης Nasdaq 100 στο 25 φορές.

Ακολουθεί μια ματιά στις προσδοκίες για τη χρονιά που έρχεται.

Nvidia

Ο κυρίαρχος κατασκευαστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δέχεται πίεση από την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών των μεγαλύτερων πελατών του. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 1.165% από το τέλος του 2022, αλλά έχει χάσει 11% από το ιστορικό υψηλό της στις 29 Οκτωβρίου.

Η ανταγωνίστρια Advanced Micro Devices (AMD) έχει κερδίσει παραγγελίες για data centers από τις OpenAI και Oracle., ενώ πελάτες της Nvidia, όπως η Alphabet, αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο τους δικούς τους προσαρμοσμένους επεξεργαστές. Παρ’ όλα αυτά, οι πωλήσεις της συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς η ζήτηση για τσιπ ξεπερνά την προσφορά.

Η Wall Street παραμένει αισιόδοξη, με 76 από τους 82 αναλυτές που καλύπτουν την εταιρεία να διατηρούν συστάσεις αγοράς. Ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών υποδηλώνει περίπου 39% κέρδος για τους επόμενους 12 μήνες, το καλύτερο μεταξύ της ομάδας, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Microsoft

Για τη Microsoft, το 2025 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο έτος που υστέρησε σε σχέση με τον S&P 500. Ως ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να επενδύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού της έτους, που λήγει τον Ιούνιο. Το ποσό αυτό προβλέπεται να φτάσει τα 116 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων τροφοδοτεί την αναζωογόνηση της ανάπτυξης εσόδων στην επιχείρηση cloud computing της Microsoft, αλλά η εταιρεία δεν είχε την ίδια επιτυχία στο να πείσει τους πελάτες να πληρώνουν για τις υπηρεσίες AI που έχουν ενσωματωθεί στα λογισμικά της προϊόντα. Οι επενδυτές θέλουν να αρχίσουν να βλέπουν απόδοση αυτών των επενδύσεων, σύμφωνα με τον Brian Mulberry, διαχειριστή χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management.

«Αυτό που βλέπεις είναι κάποιοι να αναζητούν λίγη πιο ποιοτική διαχείριση όσον αφορά τη διαχείριση ταμειακών ροών και μια καλύτερη εικόνα για το πώς φαίνεται πραγματικά η κερδοφορία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Mulberry.

Apple

Η Apple ήταν πολύ λιγότερο επιθετική με τις φιλοδοξίες της στην AI σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες των Magnificent 7. Η μετοχή τιμωρήθηκε γι’ αυτό πέρυσι, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 20% μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

Στη συνέχεια όμως έγινε «anti-AI» επιλογή, εκτοξεύοντας την τιμή της ως 34% μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι επενδυτές αντάμειψαν την απουσία κινδύνου από δαπάνες στην AI. Ταυτόχρονα, οι ισχυρές πωλήσεις iPhone διαβεβαίωσαν τους επενδυτές ότι το πιο σημαντικό προϊόν της εταιρείας παραμένει σε υψηλή ζήτηση.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης θα είναι το κλειδί για τις μετοχές της Apple φέτος. Η δυναμική της έχει επιβραδυνθεί πρόσφατα· η μετοχή έκλεισε υψηλότερα την Παρασκευή, αποφεύγοντας οριακά την εξίσωση με τη μεγαλύτερη αρνητική της πορεία από το 1991. Ωστόσο, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 9% στο οικονομικό έτος 2026, που λήγει τον Σεπτέμβριο, ο ταχύτερος ρυθμός από το 2021. Με την αποτίμηση της μετοχής στο 31 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, τη δεύτερη υψηλότερη μετά την Tesla στον δείκτη Magnificent 7, θα χρειαστεί ώθηση για να συνεχίσει η ανοδική πορεία.

Alphabet

Πριν από ένα χρόνο, η OpenAI θεωρούνταν η ηγέτιδα στον αγώνα της AI και οι επενδυτές φοβόντουσαν ότι η Alphabet θα μείνει πίσω. Σήμερα, η μητρική της Google είναι η αγαπημένη των αναλυτών, με κυρίαρχες θέσεις σε όλο το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελευταίο μοντέλο AI Gemini της Alphabet έλαβε εξαιρετικές κριτικές, μειώνοντας τις ανησυχίες για την OpenAI. Επιπλέον, τα τσιπ tensor processing unit θεωρούνται πιθανός σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης εσόδων στο μέλλον, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει το κυρίαρχο μερίδιο της Nvidia στην αγορά AI ημιαγωγών.

Η μετοχή αυξήθηκε πάνω από 65% πέρυσι, η καλύτερη απόδοση στον δείκτη Magnificent 7. Αλλά πόσο μπορεί ακόμη να ανεβεί; Η εταιρεία πλησιάζει σε κεφαλαιοποίηση $4 τρισεκατομμυρίων και οι μετοχές διαπραγματεύονται περίπου 28 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, πολύ πάνω από τον πενταετή μέσο όρο των 20. Ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών προβλέπει μόλις 3,9% κέρδος φέτος.

Amazon.com

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud computing ήταν η πιο αδύναμη μετοχή των Magnificent 7 το 2025, για έβδομο συνεχόμενο έτος σε αυτή τη θέση. Ωστόσο, η Amazon ξεκίνησε δυναμικά το 2026 και ηγείται της ομάδας.

Μεγάλο μέρος του αισιοδοξίας γύρω από την εταιρεία βασίζεται στην Amazon Web Services (AWS), η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της εταιρείας. Οι ανησυχίες ότι η AWS υστερούσε έναντι των ανταγωνιστών της έχουν πιέσει τη μετοχή, όπως και οι επιθετικές δαπάνες της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, που περιλαμβάνουν προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας στις αποθήκες, εν μέρει μέσω χρήσης ρομποτικής. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η ώθηση στην αποδοτικότητα θα αρχίσει να αποδίδει σύντομα, κάτι που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη χρονιά η μετοχή να μεταβεί από ουραγό σε ηγέτη.

«Η αυτοματοποίηση στις αποθήκες και η πιο αποδοτική αποστολή θα είναι τεράστια», δήλωσε ο Clayton Allison, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Prime Capital Financial, που κατέχει μετοχές της Amazon. «Δεν έχει λάβει ακόμη την αναγνώριση που αξίζει, αλλά μου θυμίζει την Alphabet πέρυσι, που είχε μείνει πίσω λόγω των ανησυχιών για τον ανταγωνισμό από την OpenAI και μετά πραγματικά εκτοξεύτηκε».

Meta Platforms

Ίσως καμία μετοχή της ομάδας να μην δείχνει πόσο οι επενδυτές έχουν γίνει σκεπτικοί απέναντι στις σπάταλες δαπάνες στην AI, όσο η Meta. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Mark Zuckerberg, έχει προωθήσει ακριβές εξαγορές και προσλήψεις ταλέντων στο πλαίσιο των φιλοδοξιών του στην AI, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Scale AI, στην οποία η Meta επίσης προσέλαβε τον CEO, Alexandr Wang, ως επικεφαλής AI.

Αυτή η στρατηγική ήταν αποδεκτή από τους μετόχους - μέχρι που δεν ήταν. Η μετοχή κατρακύλησε στα τέλη Οκτωβρίου, αφού η Meta αύξησε τις προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2025 στα 72 δισεκατομμύρια δολάρια και προέβλεψε «σημαντικά μεγαλύτερες» δαπάνες για το 2026. Όταν οι μετοχές είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, είχαν αυξηθεί κατά 35% για το έτος, αλλά από τότε έχουν χάσει 17%. Η επίδειξη του πώς αυτές οι δαπάνες αυξάνουν τα κέρδη θα είναι κρίσιμη για τη Meta το 2026.

Tesla

Οι μετοχές της Tesla ήταν οι χειρότερες στον δείκτη Magnificent 7 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αλλά στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν πάνω από 40% στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Elon Musk μετέφερε την προσοχή από τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων που υποχωρούσαν, σε αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης και ρομποτική. Η άνοδος αυτή έχει φέρει την αποτίμηση της Tesla σχεδόν 200 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, καθιστώντας τη, τη δεύτερη πιο ακριβή μετοχή στο S&P 500.

Μετά από δύο χρόνια στασιμότητας στα έσοδα, η Tesla αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου ανάπτυξη το 2026. Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν 12% φέτος και 18% την επόμενη χρονιά, μετά από εκτιμώμενη συρρίκνωση 3% το 2025, σύμφωνα με δεδομένα της Bloomberg.

Παρά αυτά, η Wall Street παραμένει απαισιόδοξη για τις μετοχές της Tesla φέτος. Ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών προβλέπει πτώση 9,1% για τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με δεδομένα της Bloomberg.