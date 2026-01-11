Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες στο «Ελ. Βενιζέλος» που είχαν στις αποσκευές τους πάνω από 72 κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες στο «Ελ. Βενιζέλος» που είχαν στις αποσκευές τους πάνω από 72 κιλά κάνναβης
Φέρονται να είναι μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 3 αλλοδαπές γυναίκες, 29, 33 και 37 ετών, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

