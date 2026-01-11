Τραμπ: Έχει στο «τραπέζι» όλες τις επιλογές για το Ιράν - Θα χτυπήσουμε ΗΠΑ και Ισραήλ λέει ο Πεζεσκιάν

Σύμφωνα με Αμερικάνους αξιωματούχους για την ώρα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια επιλογή θα επιλέξει ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για τη στήριξη των διαδηλώσεων στο Ιράν και την αποδυνάμωση του καθεστώτος, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Οι συζητήσεις αυτές γίνονται καθώς οι διαδηλώσεις εντείνονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, και αφού ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι ήταν διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εάν το ιρανικό καθεστώς σκοτώσει διαδηλωτές.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι στις συζητήσεις περιλαμβάνονται και στρατιωτικά πλήγματα, αλλά οι περισσότερες από τις επιλογές που παρουσιάζονται στον πρόεδρο σε αυτό το στάδιο «δεν είναι επιθετικές».

Οι αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια επιλογή θα επιλέξει ο Τραμπ.

Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών

Το Σάββατο σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με τη χώρα να παραμένει υπό μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις δυνάμεις ασφαλείας να εντείνουν την καταστολή, σύμφωνα με αναφορές από την Τεχεράνη και Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν τις τελευταίες ημέρες.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα αρκετές φορές μεγαλύτερος από τους 116 που ανέφερε το Σάββατο η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA.

Το ιρανικό αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό κανάλι «Iran International» μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι 2.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες και ο Ισραηλινός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 1.000. Άλλες εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιορίστηκε να πει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι «υψηλός». Κανένας από τους αριθμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δηλώνει έτοιμος

Ο Τραμπ υπέδειξε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν υπέρ των διαδηλωτών, γράφοντας: «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τις διαδηλώσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, σύμφωνα με τρεις αμερικανικές πηγές.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η κλήση ήταν «ρουτίνας» και αφορούσε επίσης τη Γάζα και τη Συρία.

Πεζεσκιάν: Θα χτυπήσουμε ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Ιράν κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποδαυλίζει τις διαδηλώσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι εισάγουν «ταραχοποιούς».

Ο Ιρανος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε την Κυριακή ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν, το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές βάσεις και το Ισραήλ σε αντίποινα.

Ο Πεζεσκιάν είπε επίσης ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει την οικονομική αναταραχή που πυροδότησε τις διαδηλώσεις.

Τι βρίσκεται στο «τραπέζι»

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αρχικές συναντήσεις εντός της κυβέρνησης για να συζητηθούν τρόποι στήριξης των διαδηλώσεων.

Ενώ τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων του ιρανικού καθεστώτος συγκαταλέγονται στις επιλογές που συζητούνται, πολλοί εντός της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούν ότι μια μεγάλης κλίμακας επιθετική ενέργεια σε αυτό το στάδιο θα υπονόμευε τις διαδηλώσεις, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν μέτρα αποτροπής του καθεστώτος, όπως η ανακοίνωση ότι μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου κατευθύνεται στην περιοχή.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι εξετάζονται επίσης κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις πληροφόρησης κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Αιφνιδιάστηκε το καθεστώς

Δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το ιρανικό καθεστώς και οι υπηρεσίες ασφαλείας του φαίνεται να αιφνιδιάστηκαν από το πόσο πολύ μεγάλωσαν οι διαδηλώσεις από την Πέμπτη.

«Μετά την Πέμπτη το ιρανικό καθεστώς ανησύχησε σημαντικά και προχώρησε σε σοβαρή επαναξιολόγηση της κατάστασης», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας με γνώση των πληροφοριών για το Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπαν και οι δύο ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις διαφωνίας εντός των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά δεν είναι σαφές πόσο εκτεταμένες είναι.

Κανένας από τους αξιωματούχους δεν είπε ότι το καθεστώς φαίνεται να κινδυνεύει από άμεση κατάρρευση.

