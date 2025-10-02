Υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά ο χρυσός

Ο χρυσός στην αγορά σποτ έχασε 0,5%. Τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,8%.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη από τα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τις δηλώσεις της προέδρου της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, η οποία τόνισε πως πιθανές μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων θα πρέπει να έχουν «πολύ προσεκτική προσέγγιση». Παράλληλα, η Λόγκαν εκτίμησε πως οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο εμφανείς από την απειλή της υψηλότερης ανεργίας.

«Βλέπω ότι ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον τρέχοντα στόχο μας για το 2%», επεσήμανε η Λόγκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα τους επόμενους μήνες.

Οι επενδυτές τιμολογούν πλέον με 99% ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προβεί σε μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ έχασε 0,5% στα 3.845,78 ενώ τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,8% στα 3.868,1 δολάρια. Ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, έχει σημειώσει άνοδο κατά 47% μέχρι ώρας φέτος.

Την Τέταρτη ο χρυσός κατέκτησε μια ακόμα κορυφή, αφού «χτύπησε» ρεκόρ όλων των εποχών. Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 3.864,16 ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 3.895,09 δολάρια η ουγγιά. Τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,6% στα 3.897,5 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν και σήμερα την πολιτικο-οικονομική κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο προκαλεί μεταβλητότητα στις αγορές και ανησυχίες στο επενδυτικό κοινό.

Επισημαίνεται ότι μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία που αναμένονταν να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα θα καθυστερήσουν λόγω της διακοπής χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,4% στα 46,67 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.558,55 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 1% στα 1.231,94 δολάρια.