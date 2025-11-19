Σιάμισιης (Helleniq Energy): Η Ελλάδα γίνεται κόμβος μεταφοράς ενέργειας σε όλη την Ευρώπη

Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για την ενεργειακή τροφοδοσία και την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης.

Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για την ενεργειακή τροφοδοσία και την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας το πρωί στο πρώτο Φόρουμ που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας «HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School».

Κατά την πρώτη ενότητα του Φόρουμ, με θέμα "The Strategic Role of Greece in Regional Energy Security", όπου συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι σήμερα η χώρα μας λειτουργεί ως ενεργειακός κόμβος και διαμετακομιστής, επιτρέποντας τη μεταφορά ενέργειας από τρίτες αγορές προς την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και την Ουκρανία.

«Είμαστε από τους μεγαλύτερους προμηθευτές διυλισμένων προϊόντων στην Ουκρανία και συμμετέχουμε στις πρώτες ροές LNG στον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος αποτελεί μια ολόκληρη φιλοσοφία διασυνδεσιμότητας που ήδη εφαρμόζεται στην πράξη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε πως η αναμενόμενη επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς ντίζελ Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, μετά από 15 χρόνια αδράνειας, θα βοηθήσει και στην τροφοδοσία των γειτονικών χωρών όπως η Βουλγαρία και η Σερβία και αποτελεί μια ακόμη κίνηση που δίνει στην Ελλάδα ρόλο «ενεργειακού εξισορροπητή» στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Ο κ. Σιάμισιης χαρακτήρισε ως επιτυχία τη συνεργασία με τους πετρελαϊκούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron, που επέλεξαν να συνεργαστούν με την HELLENiQ ENERGY για έρευνες Υ/Α στο Ιόνιο και ανοικτά της Κρήτης, όχι μόνο για προφανείς γεωπολιτικούς λόγους, αλλά γιατί ηγούνται διεθνώς στον τομέα της τεχνολογίας του κλάδου και διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων τα προηγούμενα χρόνια και στη σημερινή συγκυρία έχει προβάδισμα στην προσπάθεια για απεγκλωβισμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, λόγω υποδομών LNG και FSRU, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία η οποία δεν διέθετε υποδομές για να δεχτεί LNG.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ ακολουθεί πλέον μια προσέγγιση πιο κοντά στον πραγματισμό, μετά από χρόνια υπερβολικά φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων που αγνοούσαν τις συνέπειες για τη βιομηχανία και τους πολίτες. «Αλλά με τέτοιες πολιτικές, απλώς μπορείς να μεταφέρεις διυλιστήρια από την Ευρώπη σε γειτονικές χώρες, είτε στην Τουρκία είτε στην Αίγυπτο, ενώ το κλίμα δεν κερδίζει τίποτα», όπως είπε.

Ως νέα πρόκληση χαρακτήρισε την προοπτική να αξιοποιήσει η Ελλάδα την συγκυρία για να προχωρήσει σε εξαγωγές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αρκεί -όπως είπε- να διασφαλιστεί το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε πως η Enerwave (πρώην Elpedison), μέλος της HELLENiQ ENERGY, θα συνδυάσει τη σημαντική ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έργα αποθήκευσης και μονάδες φυσικού αερίου που διαθέτει, ώστε να γίνει εξαγωγέας ενέργειας στα Βαλκάνια, επενδύοντας στην εξωστρέφεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ