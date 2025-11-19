Επιχειρήσεις | Διεθνή

Saudi Aramco: Ενεργειακά deals 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Newsroom
Saudi Aramco: Ενεργειακά deals 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έφθασε στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει για το αγαπημένο θέμα του Τραμπ: επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Συμφωνίες αξίας 30 δισ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα με τις ΗΠΑ θα υπογράψει το Ριάντ όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco, Αμίν Νάσερ.



Καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τις σαουδαραβικές επενδύσεις στις ΗΠΑ μέχρι το ύψος του 1 τρισ. δολαρίων, από τα 600 δισ. δολ. που είχε υποσχεθεί στον Τραμπ όταν αυτός είχε επισκεφθεί το Ριάντ τον Μάιο.

Οι υπεσχημένες επενδύσεις του 1 τρισ. στις ΗΠΑ είναι ένας δύσκολος για το Ριάντ στόχος, με δεδομένες τις τεράστιες δαπάνες που έχει ήδη αφιερώσει σε εγχώρια κολοσσιαία έργα, όπως η κατασκευή φουτουριστικών μεγαλουπόλεων στην έρημο, το κόστος των οποίων έχει εκτοξευθεί εκτός του προϋπολογισμού τους και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

tags:
Saudi Aramco
Σαουδική Αραβία
Επενδύσεις
Ενέργεια
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
