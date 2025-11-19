ΧΑ: Στο τέλος πάτησε... γκάζι

Παρά τη διστακτικότητα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, οι επενδυτές του ΧΑ κινήθηκαν τελικά πιο αποφασιστικά, αξιοποιώντας την τριήμερη διόρθωση που είχε προηγηθεί. Metlen, Τρ. Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Αν και κινήθηκε διστακτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, στην προσπάθειά της να αντιδράσει ανοδικά μετά τις μεγάλες απώλειες της Τρίτης, η Λεωφόρος Αθηνών στο τέλος πάτησε… γκάζι.

Η σταθεροποίηση του γερμανικού DAX σε θετικό έδαφος και η διεύρυνση των κερδών του έως το +0,80%, αλλά και η μικρή άνοδος του γαλλικού CAC αφού πρώτα άλλαξε πρόσημο καμιά… εικοσαριά φορές, επέτρεψαν στους επενδυτές του ΧΑ να κινηθούν πιο αποφασιστικά, αξιοποιώντας τη διόρθωση που είχε προηγηθεί.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον διοχετεύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap, όπου ξεχώρισε το άλμα της Metlen, με φόντο και τη μεγάλη υπερκάλυψη της ομολογιακής της έκδοσης.

Η τελική εικόνα στο ταμπλό ξεκάθαρα υπέρ των αγοραστών, με 82 μετοχές σε θετικό έδαφος, 41 σε αρνητικό και 28 αμετάβλητες, ενώ η άνοδος συνοδεύθηκε από συνολικό τζίρο 243,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €41,44 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε ξανά η Alpha Bank με τρία πακέτα για συνολικά 4,44 εκατ. τεμάχια, σε τιμές μεταξύ 3,518 και 3,531 ευρώ, αθροιστικής αξίας 15,66 εκατ. ευρώ. Κινητικότητα και στην Intralot, με δύο πακέτα στην τιμή των 1,076 ευρώ για 4,15 εκατ. τεμάχια, συνολικής αξίας 4,46 εκατ. ευρώ.

Με τις διεθνείς αγορές να αναμένουν, με νευρικότητα, τα αποτελέσματα που ανακοινώνει η Nvidia απόψε, μετά το κλείσιμο των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται εν μέσω μπαράζ ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων. Σήμερα αναμένονταν τα αποτελέσματα των Quest, Cenergy και Motor Oil, αύριο ανακοινώνουν οι Credia, Ideal και ΚΡΙ-ΚΡΙ, και την Παρασκευή οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Premia Properties. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται αποτελέσματα από ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΧΑΕ και Fourlis.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia θα αποτελέσουν «πυξίδα» όχι μόνο για την κατεύθυνση του κλάδου της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και -λόγω του μεγάλου ποσοστού που αυτός αντιπροσωπεύει επί της κεφαλαιοποίησης της Wall- της αμερικανικής αγοράς συνολικά. Επηρεάζοντας βεβαίως αντίστοιχα διεθνή χρηματιστήρια. Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι «οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να ανεβάσουν διαρκώς τον πήχη των προσδοκιών, και τώρα πρέπει όχι μόνο να πετύχουν τους αριθμούς, αλλά και να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς».

Εντός συνόρων, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,15% στο υψηλό ημέρας των 2.035,57 μονάδων.

Ανοδικά και ο τραπεζικός δείκτης, που έκλεισε στις 2.275,72 μονάδες ενισχυμένος 1,42%. Σε έκθεσή της για τον κλάδο η NBG Securities εμφανίζεται αισιόδοξη, κάνοντας λόγο για ανθεκτική εικόνα στα αποτελέσματα εννεαμήνου παρά το περιβάλλον των μειωμένων επιτοκίων.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Metlen βρέθηκε στην κορυφή των κερδών ενισχυμένη 3,695 στα 42,20 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς ακολούθησε με κέρδη 3,33% στα 6,88 ευρώ, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη 2,74% στα 24,04 ευρώ. Πάνω από 2% ενισχύθηκαν επίσης οι Motor Oil και Helleniq Energy στα €28,60 και €5,27 αντίστοιχα.

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Aegean (+1,97%), Τρ. Κύπρου (+1,76%), ΔΕΗ (+1,56%), ΕΤΕ (+1,51%), Eurobank (+0,90%), Lamda Development (+0,86%), ΟΠΑΠ (+0,58%) και ΔΑΑ (+0,20%). Αμετάβλητος στα 3,52 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Alpha Bank, όπως και η Σαράντης στα 12,22 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Cenergy και ElvalHalcor με απώλειες 2,91% και 1,87% αντίστοιχα, ενώ οριακή πτώση σημείωσαν η Coca-Cola HBC (-0,24%) στα 41,00 ευρώ και ο ΟΤΕ (-0,24%) στα 16,70 ευρώ.

Στον FTSE Mid Cap ξεχώρισαν ανοδικά οι τίτλοι των Πλαστικά Θράκης (+1,78%), Alumil (+1,22%) και Intracom (+1,20%), ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΟΛΠ (-3,38%), Autohellas (-1,23%) και ΑΔΜΗΕ (-1,02%).