«Οι Ρώσοι δέχονται να πουλήσουν την πετρελαϊκή NIS» λέει η υπ. Ενέργειας της Σερβίας

Οι Ρώσοι ιδιοκτήτες της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Σερβίας (NIS) είναι έτοιμοι να πουλήσουν το πλειοψηφικό τους μερίδιο, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Η ρωσική GazpromNjeft κατέχει το 56,15% των μετοχών της NIS η οποία υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ λόγω της ρωσικής ιδιοκτησίας της.

Η Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποιον διαπραγματεύονται οι Ρώσοι την πώληση της NIS επισημαίνοντας ότι θα ήταν ανεύθυνο να ανακοινωθεί κάτι πριν επιτευχθεί συμφωνία.

«Πρόκειται για επιχειρηματικές συνομιλίες μεταξύ σοβαρών εταιρειών και μέχρι να ολοκληρωθούν ή τουλάχιστον να καθοριστούν οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες, δεν είναι σοβαρό να μιλάμε γι' αυτό» δήλωσε η Χαντάνοβιτς.

Ανέφερε ότι το διυλιστήριο της NIS εδώ και 43 ημέρες δεν έλαβε καμία ποσότητα αργού πετρελαίου λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και επισήμανε ότι η κυβέρνηση κατάφερε, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα, να διατηρήσει την ομαλότητα στην προμήθεια της αγοράς καυσίμων.

Οικονομικοί αναλυτές στη Σερβία επισημαίνουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην υλοποίηση ενδεχόμενης πώλησης της NIS. Θεωρείται βέβαιο ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχθούν αγοραστή από χώρα, όπως η Κίνα, που έχει στενές σχέσεις με την Ρωσία.

Ο καθηγητής οικονομικών Μπόζο Ντράσκοβιτς, μιλώντας στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, Radio Liberty, εκτίμησε ως αδύνατη και την πώληση της NIS σε ευρωπαίους αγοραστές. «Ευρωπαίοι αγοραστές από την Γαλλία, την Γερμανία θα έχουν να αντιμετωπίσουν την άρνηση των χωρών τους να επιτρέψουν τη μεταβίβαση του αντιτίμου στην ρωσική εταιρία» τονίζει ο καθηγητής οικονομικών. Επισημαίνει ως πιθανότερη εκδοχή, την αγορά της NIS από κάποια εταιρία αραβικής χώρας, όπως τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην NIS τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ωστόσο ανέβαλαν την εφαρμογή τους οχτώ φορές αναμένοντας από το σερβικό δημόσιο να επιβάλει αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας. Μιας και δεν συνέβη κάτι τέτοιο στις 9 Οκτωβρίου του 2025 οι κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ