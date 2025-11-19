Στη Σιγκαπούρη μεταβαίνει αύριο Πέμπτη ο Κ. Μητσοτάκης

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Στη Σιγκαπούρη μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί στις 9.45 (τοπική ώρα) με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Την Παρασκευή στις 9.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum».