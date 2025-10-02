Λόγκαν (Fed): Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για πληθωρισμό 2%

Αναγνώρισε τους κινδύνους για την απασχόληση, αλλά εκτίμησε ότι συνολικά η αγορά εργασίας φαίνεται «αρκετά ισορροπημένη».

Ξεκάθαρη πως πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων θα πρέπει να έχουν πολύ προσεκτική προσέγγιση, εμφανίστηκε η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν ενώ εκτίμησε πως οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο εμφανείς από την απειλή της υψηλότερης ανεργίας.

«Βλέπω ότι ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον τρέχοντα στόχο μας για το 2%», επεσήμανε η Λόγκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα τους επόμενους μήνες.

Ως αποτέλεσμα, υπογράμμισε, σύμφωνα με το Bloomberg πως: «η πρόβλεψή μου είναι πως η ομαλοποίηση της πολιτικής πορείας θα πρέπει να γίνει με πιο αργά βήματα, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι θα φτάσουμε στο 2%. Επομένως, θα χρειαστεί λίγος χρόνος».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην υποστηρίξει άλλη μείωση όταν οι αξιωματούχοι της FOMC συναντηθούν ξανά στις 28-29 Οκτωβρίου.

«Η νομισματική πολιτική είναι μέτρια περιοριστική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι σκόπιμο, δεδομένου ότι θα πρέπει να ασκηθεί καθοδική πίεση στον πληθωρισμό.

