Μαρινάκης: Τι απαντά για την αύξηση της προμήθειας των παρόχων ενέργειας για είσπραξη του τέλους της ΕΡΤ

Απάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την αύξηση της προμήθειας που λαμβάνουν οι πάροχοι ενέργειας για την είσπραξη του τέλους υπέρ της ΕΡΤ, από 0,5% σε 1% έδωσε από τη Βουλή ο υπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ”Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)” και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι η αύξηση της προμήθειας σε 1% αποτελεί δώρο στους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας που εισπράττουν το τέλος υπέρ της ΕΡΤ, με τον κ. Μαρινάκη να απαντάει: «Εδώ θεωρώ ότι είναι το ζουμί της υποκριτικής κριτικής σας. Τι λέτε; "Κάνουμε δωράκι στους παρόχους ενέργειας", γιατί, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, το 0,5% που παρακρατούσαν μέχρι σήμερα από τα ποσά που εισέπρατταν από τους λογαριασμούς των πολιτών, των καταναλωτών, το κάνουμε 1%. Άρα, εμείς "κάνουμε δωράκι" αυτό το 0,5%. Τι δεν λέτε; Πρώτο που δεν λέτε. Το είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι μέχρι τώρα 52 εκατομμύρια ευρώ, εγώ δεν λέω ότι ‘κάναν κάποια απατεωνιά οι πάροχοι -τα είχαν πάρει και δεν τα έδωσαν, και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά 52 εκατομμύρια ευρώ από το 2013 μέχρι σήμερα, με μεγαλύτερο μέρος το 2015-2019, δεν τα έχουν δώσει στην ΕΡΤ. Και γιατί δεν τα έχουν δώσει; Γιατί ισχυρίζονται οι πάροχοι και καλή τη πίστει τους πιστεύουμε και το ΔΣ έχει κάνει νομικές ενέργειες, ότι δεν τα εισέπραξαν. Ωραία. Δεν τα εισέπραξαν. Μέχρι τώρα όμως, δεν έμπαιναν σε καμία βάσανο ελέγχου και πιστοποίησης αυτής της παραδοχής. Και σωρεύονταν τα λεφτά, σωρεύονταν τα λεφτά, τα 30 έγιναν 35, τα 35 γίνανε 40, τα 40 γίνανε 45, και φτάσανε 52. Τώρα τι κάνουμε; Τους βάζουμε σε μια πολύ αυστηρή διαδικασία, όπου και από τα 52, εγώ δεν λέω να μαζευτούν και τα 52 απ' την ΑΑΔΕ, εγώ θα σας πω και να μαζευτεί ένα 10%, πέντε εκατομμύρια ευρώ, θα είναι ένα κέρδος, γιατί αν μαζευτούν πέντε, τα τεσσεράμισι θα πάνε στην ΕΡΤ, δεν θα πάνε κάπου άλλου, γιατί άκουσα διάφορα. Θα πάνε στην ΕΡΤ. Εάν στο τέλος του χρόνου η ΕΡΤ είναι πλεονασματική, αφού επιστραφεί αυτό που είναι να επιστραφεί, περίπου ένας μισθός στους εργαζομένους, το άλλο πάει πίσω στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό προβλέπεται, για όλες τις εταιρείες του Δημοσίου. Τίποτα αντισυνταγματικό δεν είναι».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης είπε ότι την τελευταία χρονιά που η ΕΡΤ εισέπραξε τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρόνια από το ανταποδοτική τέλος, το ποσό που έλαβε ήταν 228 εκατ. ευρώ και εξήγησε ότι εάν η προμήθεια στο ποσό αυτό είναι 1% τότε οι πάροχοι θα παρακρατήσουν 2,2 εκατ., ενώ εάν η προμήθεια είναι 0,5%, όπως ισχύει μέχρι τώρα, η παρακράτηση ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ. «Άρα το 1,1 εκατ. ευρώ γίνεται 2,2. Άρα το "δωράκι", αυτό το οποίο εμείς οι "κακοί" που "τα έχουμε βρει με τις εταιρείες ενέργειας", "θέλουμε να τους κάνουμε δώρο", προσέξτε τι λένε. Είναι 1,1 εκατ. σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Δηλαδή ήρθαμε εμείς που έχουμε πάρει -ζήτησα τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, πριν να ανέβω στο βήμα- 5,4 δισ. από τους παρόχους ενέργειας για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για το ρεύμα τα τελευταία χρόνια -5,4 δισεκατομμύρια, δεν θυμάμαι να έχει πάρει κανένα από τα αριστερά, "ευαίσθητα", κεντροαριστερά, προοδευτικά κόμματα που "φορολογούν τον πλούτο" έστω και ένα cent υπερφορολόγηση από τους παρόχους ενέργειας, δεν το θυμάμαι- εμείς λοιπόν οι «κακοί», που πήγαμε και πήραμε 5,4 δισ. από αυτούς και "τα έχουμε βρει μαζί τους", "τους κάνουμε δώρο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο από την ΕΡΤ". Στην πραγματικότητα μόνο δωράκι δεν είναι, γιατί πλέον έχουν υποχρεώσεις ελέγχου, έχουν την υποχρέωση κάθε ευρώ που δεν εισπράττουν να αποδεικνύουν γιατί δεν το εισπράττουν, θα υπόκειται στη βάσανο των ορκωτών ελεγκτών, άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο κόστος-όφελος, το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ