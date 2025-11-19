Το ποσό που έχασε η Εθνική Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

To ποσό - ρεκόρ ύψους 1,007 δισ. δολαρίων θα διαμοιράσει η FIFA. Η κατανομή των χρηματικών επάθλων για τις ομάδες στο Μουντιάλ. «Χρυσάφι» στην κορυφή.

To ποσό - ρεκόρ ύψους 1,007 δισ. δολαρίων θα διαμοιράσει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την Εθνική Ελλάδος να απουσιάζει καθώς δεν κατάφερε να περάσει από την φάση των προκριματικών. Η «γαλανόλευκη» κατέλαβε την τρίτη θέση με επτά βαθμούς στον Όμιλο με Σκωτία (1η με 13 βαθμούς), Δανία (2η με 11 βαθμούς) και Λευκορωσία (4η με 2 βαθμούς).

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με 5-1 έναντι της Λευκορωσίας στην πρώτη αγωνιστική στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ηττήθηκε 0-3 από τη Δανία εντός έδρας και έχασε 3-1 από τη Σκωτία στο Χάμπντεν Παρκ. Ακολούθως, η Δανία κέρδισε με 3-1 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εκτός για δεύτερη φορά, ενώ η Εθνική έβγαλε αντίδραση νικώντας με 3-2 τη Σκωτία. Το ματς με τη Λευκορωσία στην «ZTE Aréna» του Ζαλαέγκερσεγκ -δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον- έληξε ισόπαλο 0-0.

Σύμφωνα με το salaryleaks.com, το ιστορικό υψηλό χρηματικό έπαθλο του 1 δισ. δολαρίων για τις ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στο Μουντιάλ, χωρίζεται σε δύο μέρη: 355 εκατ. δολάρια σε συλλόγους των οποίων οι παίκτες αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα υπόλοιπα 652 εκατ. δολάρια αναμένεται να αποτελέσουν την οικονομική «ένεση» στις 48 ομοσπονδίες.

Τα 652 εκατ. δολάρια για τους «48» συνιστούν επίσης ρεκόρ όλων των εποχών, με το «πριμ» να είναι αισθητά αυξημένο (κατά +48,2%) από τα 440 εκατ. δολάρια που διανεμήθηκαν στο Κατάρ το 2022. Κάθε χώρα θα λάβει μία φιξ πληρωμή με βάση αποκλειστικά το πόσο ψηλά θα φτάσει, όχι αθροιστικά σε όλους τους γύρους. Ειδικότερα, οι 16 ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των ομίλων θα λάβουν 9 εκατ. δολάρια η καθεμία.

Οι εθνικές που θα αποχωρήσουν από τη φάση των «32» και στους «16» θα κερδίσουν 13 εκατ. δολάρια και 15 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Η νικήτρια του Μουντιάλ θα ανταμειφθεί το ρεκόρ των 50 εκατ. δολαρίων, ενώ στη φιναλίστ θα καταβληθούν 35 εκατ. δολάρια. Η «χάλκινη» θα βάλει στα ταμεία της 32 εκατ. δολάρια και η ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση θα ενισχυθεί με 30 εκατ. δολάρια.

Αναλυτικά τα ποσά (συνολικά 652 εκατ. δολάρια):