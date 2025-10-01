Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Για πρώτη φορά «αγγίζει» τα 3.895 δολάρια

Το ασήμι άγγιξε υψηλό 14 ετών. Έχει σημειώσει άνοδο 63% μέχρι ώρας φέτος.

Μια ακόμα κορυφή κατέκτησε ο χρυσός την Τετάρτη, αφού «χτύπησε» ρεκόρ όλων των εποχών, με ώθηση από το πιο αδύναμο δολάριο και τη ζήτηση των επενδυτών για την ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου ως επενδυτικό καταφύγιο μετά την έναρξη του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο «ταρακούνησε» τις αγορές.

Το «shutdown» (διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) επήλθε ως απόρροια της ανεπιτυχούς προσπάθειας του Κογκρέσου να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση. Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να αλλάξουν τις θέσεις τους σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης.

Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα βγουν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 3.864,16 ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 3.895,09 δολάρια η ουγγιά. Τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,6% στα 3.897,5 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ καταγράφει πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα κατά -0,07%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 1,6% στα 47,42 δολάρια ανά ουγγιά, σε νέο υψηλό άνω των 14 ετών, έχοντας σημειώσει άνοδο 63% μέχρι ώρας φέτος. Η πλατίνα υποχώρησε 1,6% στα 1.549,17 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 1,1% στα 1.243,31 δολάρια.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξέτασαν τα νεότερα -και απογοητευτικά- στοιχεία της ADP για θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ, οι οποίες κατέγραψαν απροσδόκητη πτώση τον Σεπτέμβριο, την μεγαλύτερη των τελευταίων δυόμισι ετών, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοένα μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, εντείνοντας τους φόβους των επενδυτών για την πορεία της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική αγορά έχασε 32.000 μισθολόγια τον Σεπτέμβριο στο ιδιωτικό της τομέα, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας.