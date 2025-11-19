Intracom: Εξαγορά του 25% της Karenia από Lamimar - Στα 4 εκατ. ευρώ το τίμημα

Tο 25% της Karenia από τη Lamimar έναντι 4 εκατ. ευρώ απέκτησε η Intracom μέσα από τη θυγατρική της, Intracom Ventures.

Περαιτέρω, ενόψει της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαολαίου της KARENIA κατά το ποσόν των 4.120.000 ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM VENTURES, αποφάσισε τη συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση με την καταβολή ποσού 1.030.000 ευρώ, έτσι ώστε η INTRACOM VENTURES να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της στην KARENIA, ήτοι 25%.