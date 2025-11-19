Ο Γουίτκοφ δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ζελένσκι-Ερντογάν στην Τουρκία

Μια υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διπλωματικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα μεταβεί στην Τουρκία, επιβεβαίωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία.

«Είναι λάθος να λέμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Τουρκία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Ζελένσκι έφτασε το πρωί στην Άγκυρα και είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 73 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια από τις χειρότερες ρωσικές επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ