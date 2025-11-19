Πολιτική | Διεθνή

Ο Γουίτκοφ δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ζελένσκι-Ερντογάν στην Τουρκία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Γουίτκοφ δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ζελένσκι-Ερντογάν στην Τουρκία
Στιβ Γουίτκοφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Μια υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διπλωματικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα μεταβεί στην Τουρκία, επιβεβαίωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία.

«Είναι λάθος να λέμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Τουρκία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Μια υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι έφτασε το πρωί στην Άγκυρα και είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 73 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια από τις χειρότερες ρωσικές επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

Το ποσό που έχασε η Εθνική Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

tags:
ΗΠΑ
Τουρκία
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider