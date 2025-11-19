Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Κυριακούλης: Από 21/11 η αλλαγή επωνυμίας σε Υ/ΚΝΟΤ στο Χρηματιστήριο

Κυριακούλης: Από 21/11 η αλλαγή επωνυμίας σε Υ/ΚΝΟΤ στο Χρηματιστήριο
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Την αλλαγή της επωνυμίας της «Κυριακούλης» σε «Υ/KNOT INVEST A.E.» με διακριτικό τίτλο «Y/KNOT A.E.» αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 5633733/12.11.2025 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 21/11/2025, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Υ/KNOT INVEST A.E.» με διακριτικό τίτλο «Y/KNOT A.E.».

Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ΚΥΡΙΟ θα μεταβληθεί στον νέο ΥKNOT.

Χρηματιστήριο Αθηνών
