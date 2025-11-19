Σχέδιο ΗΠΑ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Mείωση στρατού

Η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να δεχτεί.

Παραχώρηση εδαφών, μείωση όπλων και στρατού της Ουκρανίας περιλαμβάνει το σχέδιο των ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, με την Ουάσιγκτον να πιέζει το Κίεβο να δεχτεί. Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι πρέπει να αποδεχτεί τα βασικά σημεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με πηγές του Reuters, που φέρεται να έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παραχώρηση εδαφών, το «κούρεμα» των ενόπλων δυνάμεων και τη μείωση ορισμένων όπλων από την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές. Yπενθυμίζεται πως το Axios νωρίτερα παρουσίασε ένα σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα. Τα 28 σημεία του σχεδίου εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές ενότητες, ανέφεραν οι πηγές στο Axios:

ειρήνη στην Ουκρανία

εγγυήσεις ασφάλειας

ασφάλεια στην Ευρώπη

μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία

Βασική ιδέα ήταν να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και να υποβληθεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς να αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ-Ρωσίας και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Μόσχας» που εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθανε στην Τουρκία για να αναβιώσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που παραμένουν σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 80 τραυματίστηκαν στην πόλη Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε μια πολυκατοικία. Τέτοιες πολύνεκρες επιθέσεις είναι σχετικά σπάνιες στη δυτική Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στην κατάληψη περιοχών στα ανατολικά. Ο Ζελένσκι ανέφερε η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη νυχτερινή επίθεση με 476 drones και 48 πυραύλους, σημειώνοντας ότι χτυπήθηκαν ενεργειακές, μεταφορικές και άλλες υποδομές.

«Το Κίεβο δεν είχε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων»

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, καθώς στην ανατολική Ουκρανία αντιμετωπίζει τον ρωσικό στρατό που αποκομίζει εδαφικά κέρδη και με τον Ζελένσκι να αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο εξελίσσεται με την αποπομπή σήμερα των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης από το κοινοβούλιο σύμφωνα με το Reuters.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Κίεβο έλαβε «σήματα» για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου τα οποία η Ουάσιγκτον συζήτησε με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, δήλωσε η πηγή. Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε σήμερα συνομιλίες στην Τουρκία, με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο.

Οι ενδείξεις της ανανεωμένης προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες. Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι προσπάθειες για αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματα από 4 επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας ενώ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις και το Κίεβο διαμηνυει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.