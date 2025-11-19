Ειδήσεις | Διεθνή

Απεργία στο αεροδρόμιο Βρυξελλών: Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων στις 26 Νοεμβρίου

Newsroom
Διακοπές επίσης μπορεί να υπάρξουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο λόγω της απεργίας, πρόσθεσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Η διοίκηση του αεροδρομίου των Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι όλες οι πτήσεις με ημερομηνία αναχώρησης την 26η Νοεμβρίου ακυρώνονται, επειδή μέρος του προσωπικού ασφαλείας και επίγειας εξυπηρέτησης θα συμμετάσχει σε πανεθνική απεργία.

Διακοπές επίσης μπορεί να υπάρξουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες από και προς το αεροδρόμιο λόγω της απεργίας, πρόσθεσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

