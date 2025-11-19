Η Ελλάδα στο μικροσκόπιο των επενδυτών του gaming

Gaming, διαφάνεια και ανάπτυξη: Η Ελλάδα χτίζει αξιόπιστη αγορά δισ. ευρώ. Συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα, ψηφιακά εργαλεία εποπτείας και μεγάλες επενδύσεις δημιουργούν σταθερό περιβάλλον.

Σε περίοδο έντονης κινητικότητας και θεσμικής αναδιάρθρωσης εισέρχεται η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενισχύει τη ρυθμιστική της λειτουργία, θωρακίζοντας το πλαίσιο ελέγχου και επιτήρησης του κλάδου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας διαφανούς, ασφαλούς και διεθνώς αξιόπιστης αγοράς, που θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό και την ψυχαγωγία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν τη γενικότερη τάση που έχει διαμορφωθεί με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος ως αναδυόμενος προορισμός για gaming και entertainment. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία: η ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας, οι νέες επενδύσεις σε καζίνο-θέρετρα (όπως το IRC Athens στο Ελληνικό), και ο εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων φορέων έχουν μετατρέψει την αγορά σε πεδίο με πραγματική προοπτική.

Συνεργασία αρχών για την προστασία της νομιμότητας

Η χρονιά σημαδεύτηκε από στενή συνεργασία της ΕΕΕΠ με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις μορφές τυχερών παιγνίων. Η συνεργασία αυτή απέδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα, με σημαντικότερο την άμεση παύση μη συμβατής υπηρεσίας συναλλαγών στον διαδικτυακό τζόγο, όταν διαπιστώθηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίοδος για παράνομες χρηματορροές.

Παράλληλα, σε συνεργασία των δύο αρχών διερευνώνται περιστατικά νομιμοποίησης εσόδων μέσω ηλεκτρονικών στοιχημάτων, στα οποία εμπλέκονται περισσότερα από 200 άτομα. Οι ενέργειες αυτές, υπογραμμίζουν τη βούληση της πολιτείας να κλείσει οριστικά τα «παράθυρα» της αδιαφάνειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη νομιμότητα της αγοράς.

Στο επίκεντρο η συμμόρφωση και η τεχνολογία

Το νέο μοντέλο εποπτείας βασίζεται σε τεχνολογική θωράκιση και διαρκή παρακολούθηση της αγοράς. Συστήματα ανάλυσης κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, ψηφιακή ιχνηλάτηση συναλλαγών και μηχανισμοί πρόληψης εθισμού αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία λειτουργίας της ΕΕΕΠ. Στόχος είναι κάθε δραστηριότητα, είτε πρόκειται για επίγειο καζίνο είτε για online πάροχο, να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, εντός ενός ενιαίου πλαισίου συμμόρφωσης που ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ΕΕΕΠ, σε συνεργασία με διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, υιοθετεί καλύτερες πρακτικές στον έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνου και στην προστασία των παικτών. Παράλληλα, επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών της Αρχής, ώστε οι έλεγχοι να διεξάγονται με ταχύτητα και ακρίβεια, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Νέο θεσμικό τοπίο – Νέες επενδύσεις

Η αυστηροποίηση των ελέγχων και η ενίσχυση της εποπτείας δεν αποτελούν εμπόδιο για την αγορά – αντίθετα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό μεγάλοι διεθνείς όμιλοι εξετάζουν ήδη την είσοδο ή την επέκτασή τους στην ελληνική αγορά. Στο μεταξύ, τα έργα ολοκληρωμένων τουριστικών συγκροτημάτων με καζίνο (IRC), όπως αυτό στο Ελληνικό, επανακαθορίζουν το πρόσωπο του ελληνικού gaming.

Η νέα γενιά καζίνο-θερέτρων φέρνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν, τοποθετώντας τη χώρα στον ευρωπαϊκό χάρτη ψυχαγωγίας υψηλών προδιαγραφών. Η Ελλάδα, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και τη συντονισμένη δράση των εποπτικών αρχών, διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον όπου το παιχνίδι, η επένδυση και η διαφάνεια συνυπάρχουν.