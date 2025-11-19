Η Bank of America συνεργάζεται με τον Σερ Μπέκαμ

Η Bank of America ανακοίνωσε σήμερα μια πολυετή συνεργασία με τον παγκόσμιο αθλητικό ηγέτη, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, Sir David Beckham, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο πρεσβευτή στο παγκόσμιο αθλητικό πρόγραμμα της τράπεζας, Sports with Us.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Sir David θα υποστηρίζει και θα προβάλλει το σύνολο των αθλητικών συνεργασιών της Bank of America, που περιλαμβάνουν κορυφαία brands και διεθνείς διοργανώσεις, με στόχο την πρόοδο, την ανάδειξη επιτευγμάτων και τη στήριξη των κοινοτήτων. Το Sports with Us βασίζεται στη δέσμευση της τράπεζας να εμπνέει, να συνδέει και να ενδυναμώνει ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό.

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει και να δημιουργεί διαρκή θετικό αντίκτυπο στους νέους και στις κοινότητες παγκοσμίως. Έχω δει από κοντά πώς πρωτοβουλίες όπως το Sports with Us προσφέρουν πραγματική πρόσβαση και ευκαιρίες που είναι ουσιαστικές για τις κοινωνίες μας», δήλωσε ο Sir David Beckham. «Θαυμάζω τον Brian Moynihan και την ομάδα του για τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους να αξιοποιήσουν τον αθλητισμό ως μοχλό αλλαγής. Οι προσπάθειές τους με εμπνέουν, τόσο μέσα από τη δική μου πορεία στον αθλητισμό όσο και από το έργο μου με οργανισμούς όπως η UNICEF. Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με την Bank of America για να επεκτείνουμε αυτό το έργο και να αναδείξουμε το εξαιρετικό και ουσιαστικό πρόγραμμα Sports with Us.»

Το Sports with Us αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της Bank of America στις αθλητικές συνεργασίες, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή, την ευημερία και τις ευκαιρίες για τους νέους στις ΗΠΑ -ενώ παράλληλα δημιουργούν σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Το 2026 και τα επόμενα χρόνια, η Bank of America θα στηρίξει σημαντικές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όπως το FIFA World Cup 26™, τον Boston Marathon presented by Bank of America, το Masters Tournament και το Augusta National Women’s Amateur, τον Bank of America Chicago Marathon, μεταξύ άλλων.

«Το έργο του Sir David για τη στήριξη κοινοτήτων παγκοσμίως, καθώς και το πάθος του να βοηθά τους ανθρώπους να εξελίσσονται και να συμμετέχουν στον αθλητισμό, είναι μοναδικά. Μοιραζόμαστε την ίδια δέσμευση: να συνδέουμε και να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μέσω του αθλητισμού», δήλωσε ο David Tyrie, President, Marketing, Digital and Specialized Consumer Client Solutions. «Με τη συμβολή του Sir David, θα επιταχύνουμε την αλλαγή και θα επενδύσουμε εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία», συμπλήρωσε.

Οι κύριοι άξονες της αθλητικής στρατηγικής της Bank of America

Ποδόσφαιρο

Ως επίσημος τραπεζικός συνεργάτης του FIFA World Cup 26™ και της U.S. Soccer Federation, η Bank of America αξιοποιεί τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να συνδέει και να εμπνέει δισεκατομμύρια φιλάθλους εντός και εκτός ΗΠΑ.

Αθλήματα αντοχής

Το 2025, ο Chicago Marathon και ο Boston Marathon αποτέλεσαν δύο σημαντικές στιγμές ευρείας απήχησης, αποφέροντας:

Συνολική οικονομική επίδραση άνω των 1,1 δισ. δολαρίων

Πάνω από 90 εκατ. δολάρια σε δωρεές

Στήριξη σε περισσότερους από 400 οργανισμούς

Γκολφ

Η Bank of America διατηρεί ισχυρή σχέση με το Augusta National Golf Club και αποτελεί Champion Partner στο Masters Tournament, ενώ στηρίζει επίσης το Augusta National Women’s Amateur, το Latin America Amateur Championship και το Asia-Pacific Amateur Championship.

Για την ανάπτυξη του αθλήματος, η τράπεζα δημιούργησε το πρόγραμμα Golf with Us, με στόχο την εγγραφή εκατομμυρίων παιδιών σε ορίζοντα πενταετίας.

Sports with Us Clinics

Σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, η Bank of America φέρνει κοντά επαγγελματίες αθλητές, προσωπικότητες και εργαζομένους της τράπεζας για να διδάξουν στα παιδιά σημαντικές δεξιότητες ζωής μέσω του αθλητισμού. Στόχος της επόμενης δεκαετίας είναι η θετική επιρροή σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.

Η συνεργασία μέσω της Authentic Brands Group

Η συνεργασία με την Bank of America υλοποιείται μέσω της Authentic Brands Group (Authentic), η οποία συνδιαχειρίζεται το brand του Sir David Beckham. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Authentic Live, η εταιρεία live events της Authentic, θα υποστηρίξει υλοποίηση εκδηλώσεων της Bank of America στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του αθλητικού προγράμματος της τράπεζας.