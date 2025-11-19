Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την τραγωδία που προκλήθηκε από πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 63 ανθρώπους -στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας- ενώ περίπου 200 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Συνολικά 35 άτομα παραπέμπονται σε δίκη, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ψευδή πιστοποιητικά και παράβαση καθήκοντος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας, καθώς και κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους συνέβαλαν στο να λάβει η φωτιά τραγικές διαστάσεις. Η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

«Η καταστροφή στο Κοτσάνι οφείλεται σε μία σειρά τεράστιων ανθρωπίνων λαθών. Πρόκειται για ένα θεσμικό έγκλημα. Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν. Αν σιωπήσουμε και χάσουμε την αλήθεια, αν δεν τη δούμε κατάματα, δεν θα έχουμε ποτέ τη δύναμη ως κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά. Ποιος επέτρεψε τη λειτουργία ενός καταστήματος χωρίς άδεια; Ποιος επέτρεψε την είσοδο σε μια μη ασφαλή ντισκοτέκ; Ποιος επέτρεψε τη χρήση πυροτεχνημάτων μέσα στον χώρο; Η ίδια η ύπαρξη του κλαμπ Pulse αποτελεί μια φρικαλεότητα» ανέφερε ο εισαγγελέας Μπόρτσε Γιάνεφ κατά την αγόρευσή του, συγκινώντας βαθιά τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η νύχτα της τραγωδίας

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Βόρεια Μακεδονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο νυχτερινό κλαμπ Pulse, όταν πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν για εφέ προκάλεσαν φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες τύλιξαν τον χώρο, ο οποίος -όπως αποκαλύφθηκε αργότερα- δεν διέθετε ούτε τα βασικά συστήματα πυρασφάλειας.

Οι αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι το κλαμπ λειτουργούσε όλα τα τελευταία 12 χρόνια με πλαστογραφημένες άδειες, γεγονός που ενίσχυσε την οργή της κοινής γνώμης, η οποία ζητά εδώ και μήνες παραδειγματική τιμωρία για όσους ευθύνονται.

Κύμα αντιδράσεων και κινητοποιήσεων

Ενόψει της έναρξης της δίκης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (15/11) μεγάλη διαδήλωση στα Σκόπια, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 5.000 πολίτες. Οι συμμετέχοντες και οι συγγενείς των θυμάτων που έλαβαν μέρος στη διαδήλωση ζήτησαν δικαιοσύνη, διαφάνεια και αποτροπή κάθε είδους πολιτικής παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι κατά το παρελθόν σοβαρά δυστυχήματα κατέληξαν ατιμώρητα.

Η υπόθεση με την πυρκαγιά στο Κότσανι, μια πόλη 25.000 κατοίκων, 80 χλμ. ανατολικά των Σκοπίων, έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Πολλοί πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας θεωρούν την τραγωδία συνέπεια της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα και απόρροια ενός συστήματος που επιτρέπει παρακάμψεις στους ελέγχους ασφαλείας και εύκολες αδειοδοτήσεις με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία παραμένει υποψήφια προς ένταξη από το 2005.

Εξεταστική Επιτροπή ζητά η αντιπολίτευση

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατέθεσε χθες στη Βουλή αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές της τραγωδίας στο Κότσανι και θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο το αργότερο έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Στο αίτημα αναφέρεται: «Η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να αποκαλύψει όλη την αλήθεια: πώς τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των παρευρισκομένων στο νυχτερινό κλαμπ, ποιες θεσμικές παραλείψεις υπήρξαν, ποιες νομικές διατάξεις παραβιάστηκαν και πού εντοπίζεται η πολιτική ευθύνη». Το κόμμα καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Το κυβερνών VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ανέφερε ότι θα υποστηρίξει το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όμως θα ζητήσει η Επιτροπή αυτή να εξετάσει και άλλα σοβαρά δυστυχήματα της τελευταίας περιόδου στη χώρα που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ