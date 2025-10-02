ΗΠΑ: Αναβάλλεται η δημοσίευση των εκθέσεων για απασχόληση και μεταποίηση λόγω shutdown

Το πλάνο το «χάλασε» η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown).

Μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία αναμένονταν να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα, και οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος είναι πως οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σήματα, όχι μόνο για τους ίδιους όσον αφορά την υγεία της αγοράς εργασίας, αλλά και για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία δίνει βάση σε ορισμένες από αυτές προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Το πλάνο αυτό, όμως, το «χάλασε» η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) στην οποία τέθηκε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την Τετάρτη τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα), καθώς οι προσπάθειες του Κογκρέσου να πετύχει μια συμφωνία για την έγκριση νομοσχεδίων για προσωρινή χρηματοδότηση δεν ευδοκίμησαν.

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, δεν κατάφεραν να βρουν μια κοινή συνισταμένη σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή του κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο εν τέλει προκλήθηκε και η αμερικανική κυβέρνηση «κατέβασε ρολά». Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Λόγω του shutdown, οι εκθέσεις για τις αρχικές αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας και τις εργοστασιακές παραγγελίες του Σεπτεμβρίου που θα δημοσιεύονταν σήμερα, Πέμπτη, καθώς και τα στοιχεία για την ανεργία και την μεταποίηση του Σεπτεμβρίου που αναμένονταν -περισσότερο από όλα θα έλεγε κανείς- αύριο, Παρασκευή, δεν θα δημοσιευτούν, ούτε το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον εβδομαδιαίο αριθμό αιτήσεων ανεργίας την Πέμπτη. Η τελευταία φορά που η έκθεση μισθοδοσιών του BLS καθυστέρησε ήταν το 2013.

Οι αξιωματούχοι της Fed βασίζονται στις συγκεκριμένες εκθέσεις προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την νομισματική πολιτική. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άλλη έκθεση για τις μισθοδοσίες πριν από τότε.

Η μόνη έκθεση που «πρόλαβε» να δημοσιευτεί πριν το shutdown ήταν αυτή της εταιρείας μισθοδοσίας ADP για τις θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, οι οποίες κατέγραψαν απροσδόκητη μείωση, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών. Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν την ολοένα μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, εντείνοντας τους φόβους των επενδυτών για την πορεία της.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική αγορά έχασε 32.000 μισθολόγια τον Σεπτέμβριο στο ιδιωτικό της τομέα, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό, η έκθεση της ADP αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η Federal Reserve θα μειώσει κατά 25 μ.β. το βασικό επιτόκιο δανεισμού.

Οι επενδυτές «ταρακουνήθηκαν» χθες στο ξεκίνημα της συνεδρίασης της Wall Street από τα νέα περί διακοπής χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γρήγορα όμως «αποτίναξαν» τις ανησυχίες, καθώς επικράτησε θετικό κλίμα και μια αισιόδοξη οπτική πως πρόκειται για μια βραχύχρονη, παροδική κατάσταση. Οι δείκτες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές σε «πράσινο» έδαφος, με τον S&P 500 να καταγράφει ιστορικό υψηλό πάνω από τις 6.700 μονάδες.