«Παρασύρθηκαν» ανοδικά από ΗΠΑ οι ευρωαγορές - Ώθηση από νέα μάκρο

Η μετοχή της Orsted στο Χρηματιστήριο της Δανίας έκανε άλμα 3,97%.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωαγορές με ώθηση από τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν στην Wall Street και νέα θετικά στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,28% στις 554,96 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 αναρριχήθηκε 0,64% στις 5.476 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,44% στις 23.630 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,54% στις 7.872 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,04% στις 9.223 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,13% στις 42.477 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 0,57% στις 15.169 μονάδες.

Η μετοχή της Orsted στο Χρηματιστήριο της Δανίας έκανε άλμα 3,97%, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις ΗΠΑ, που επιτρέπει στην εταιρεία να επανεκκινήσει το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ. Ώθηση στα ταμπλό δίνει και η είδηση πως η ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI για την κατασκευή data centers, με τον Γένσεν Χουάνγκ να χαρακτηρίζει τη συνεργασία ως «ένα γιγάντιο έργο».

Στα μάκρο της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Σεπτέμβριο, καθώς η υπεραπόδοση των γερμανικών υπηρεσιών αντιστάθμισε την ύφεση στη Γαλλία.