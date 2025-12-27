Έβρος: Σύλληψη ατόμου για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Επτά αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά νόμιμης εισόδου στη χώρα, συνελήφθη να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας με ΙΧ που οδηγούσε, ένας αλλοδαπός, χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Έβρου. Τη σύλληψη διενήργησαν αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ