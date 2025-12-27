Ειδήσεις | Ελλάδα

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα, σε περαιτέρω ρωσικές προελάσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου του πολέμου στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα σχέδιο για έναν τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία
Ρωσία
