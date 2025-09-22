Nvidia: Επένδυση «μαμούθ» 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI για data centers

«Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο έργο», δήλωσε ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε συνέντευξη μαζί με τον Σαμ Άλτμαν και τον Γκρεγκ Μπρόκμαν της OpenAI.

Στην επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI προχωρά η Nvidia, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός έχει ως στόχο την κατασκευή data centers αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης του κατασκευαστή ημιαγωγών AI.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι δύο εταιρείες ανκοίνωσαν πως η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει συστήματα της Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, μέγεθος που αντιστοιχεί σε 4 έως 5 εκατομμύρια GPU, δηλαδή στο σύνολο των μονάδων που θα παραδώσει η εταιρεία φέτος και «διπλάσιες από πέρυσι».

Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται κατά 3,4% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε περίπου 4,5 τρισ. δολάρια.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε τη συνεργασία «τεράστια σε μέγεθος», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση που έχουν οι δύο εταιρείες με οδηγό την έκρηξη του AI.

Η ζήτηση για GPU (Μονάδες Επεξεργασίας Γραφικών) της Nvidia εκτινάχθηκε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022 και εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και παροχή των μοντέλων της OpenAI στους χρήστες της, οι οποίοι ανέρχονται πλέον σε 700 εκατομμύρια εβδομαδιαία ενεργούς.

«Πρέπει να περιμένετε πολλά από εμάς τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Άλτμαν στη συνέντευξη, ενώ τόνισε:. «Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλά: εξαιρετική έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προϊόντα που οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιούν και λύση στην άνευ προηγουμένου πρόκληση στον τομέα των υποδομών».