Την στήριξή τους στην Ουκρανία εξέφρασαν ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Την στήριξή τους στην Ουκρανία εξέφρασαν ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Οι έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η γερμανική καγκελαρία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται καθ'οδόν για τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

