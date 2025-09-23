ΟΟΣΑ: Αναβάθμιση της πρόβλεψης για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 - Στο 3,2%

Πολλές οικονομίες να εμφανίζονται πιο ανθεκτικές απέναντι στους δασμούς. Η εκτίμηση για Ευρωζώνη και ΗΠΑ. Τι προβλέπεται για πληθωρισμό.

Σε αναβάθμιση της πρόβλεψής του για την παγκόσμια ανάπτυξη προχώρησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την Τρίτη, με πολλές οικονομίες να εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από ό,τι αναμενόταν μέχρι στιγμής φέτος. Ο ΟΟΣΑ αναμένει πλέον παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% φέτος, σε σύγκριση με την άνοδο ΑΕΠ κατά 2,9% που είχε προβλέψει τον Ιούνιο (πρόκειται για επιβράδυνση από την ανάπτυξη του 3,3% το 2024). Η πρόβλεψη για το 2026 παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,9%.

Σε ό,τι αφορά την Eυρωζώνη, η ανάπτυξη αναμένεται το 2025 ελαφρώς υψηλότερη κατά 0,2 % συγκριτικά με τις προβλέψεις του Ιουνίου στο 1,2%, και στο 1% το 2026 από 0,8% το 2024. Οι αυξημένες εμπορικές τριβές και γεωπολιτική αβεβαιότητα θα αντισταθμιστούν από τις ισχυρότερες δημόσιες επενδύσεις και τους ευνοϊκότερους όρους πιστοληπτικής ικανότητας, αναφέρεται για τη ζώνη του ευρώ.

Το αναπτυξιακό forecast για τις ΗΠΑ αναθεωρήθηκε ανοδικά επίσης, στο 1,8% για το 2025, σε σύγκριση με την εκτίμηση 1,6% του Ιουνίου, ωστόσο, εξακολουθεί να ισοδυναμεί με σημαντική πτώση από την ανάπτυξη 2,8% του 2024. Για το 2026, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. «Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές οικονομίες αναδυόμενων αγορών», ανέφερε ο ΟΟΣΑ στο νέο report του/.

«Η βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο υποστηρίχθηκαν από την εμπροσθοβαρή αύξηση των δασμών. Οι ισχυρές επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν τα μεγέθη στις ΗΠΑ και η δημοσιονομική στήριξη στην Κίνα αντιστάθμισε την αντίσταση από τις εμπορικές αντιξοότητες και την αδυναμία της αγοράς ακινήτων», συμπλήρωσε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», καθώς οι επενδύσεις και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα πολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένους δασμούς. «Οι διμερείς δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε σχεδόν όλες τις χώρες από τον Μάιο. Ο συνολικός πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε περίπου 19,5% στα τέλη Αυγούστου, το υψηλότερο ποσοστό από το 1933», επεσήμανε.

«Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξήσεων των δασμών δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές – με πολλές αλλαγές να εφαρμόζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και τις εταιρείες να απορροφούν αρχικά ορισμένες ανατιμήσεις μέσω περιθωρίων κέρδους – αλλά γίνονται ολοένα και πιο ορατές στις επιλογές δαπανών, στις αγορές εργασίας και στις τιμές καταναλωτή», υπογραμμίζεται.

Οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια κόπωσης καθώς ορισμένες χώρες βλέπουν υψηλότερη ανεργία και λιγότερες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού φαίνεται να έχει ισοπεδωθεί. Ο ΟΟΣΑ αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,4% στις χώρες της G20 το 2025, ελαφρώς χαμηλότερος από την πρόβλεψη 3,6% του Ιουνίου.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για τις ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω πιο έντονα, με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει τώρα πληθωρισμό 2,7% το 2025, από 3,2% προηγουμένως. Οι περαιτέρω αυξήσεις δασμών και η επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων επισημάνθηκαν ως δύο βασικοί κίνδυνοι, παράλληλα με τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πιθανότητα ανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Οι υψηλές και ασταθείς αποτιμήσεις των κρυπτονομισμάτων αυξάνουν επίσης τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένης της αυξανόμενης διασύνδεσης με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οι μειώσεις στους εμπορικούς περιορισμούς ή η ταχύτερη ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης», αποσαφηνίζεται.