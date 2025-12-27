ΟΗΕ: Ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης θα «ανοίξει το δρόμο» για ειρήνη

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, χαιρετίζει την επανέναρξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης.

Τα Ηνωμένα Έθνη ελπίζουν ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε σήμερα από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη θα «ανοίξει το δρόμο» για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, «χαιρετίζει την επανέναρξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης και ελπίζει ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ειρήνη. Οι πληγείσες κοινότητες και οι μετανάστες πρέπει να λάβουν όλη την απαραίτητη βοήθεια για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», ανέφερε το γραφείο του.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί σε τρεις εβδομάδες συνοριακών συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται πυροβολικό, άρματα μάχης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Το κείμενο της εκεχειρίας, που υπεγράφη από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, αναφέρεται επίσης σε πάγωμα των στρατιωτικών θέσεων, αποναρκοθέτηση των μεθοριακών ζωνών, αστυνομική συνεργασία κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και απελευθέρωση από την Μπανγκόκ 18 Καμποτζιανών στρατιωτών έπειτα από 72 ώρες αποτελεσματικής κατάπαυσης του πυρός.

Τα δύο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας αντιπαρατίθενται επί μακρόν σχετικά με τη χάραξη των συνόρων τους μήκους 800 χιλιομέτρων, που αποφασίστηκε την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας και αλληλοκατηγορούνται ότι προκάλεσαν αυτήν τη νέα φονική κλιμάκωση.

Ένα πρώτο επεισόδιο συγκρούσεων τον Ιούλιο προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων μέσα σε πέντε ημέρες, προτού επιτευχθεί εκεχειρία με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπεγράφη σε δεύτερο χρόνο, στις 26 Οκτωβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά ανεστάλη μερικές εβδομάδες αργότερα από την Ταϊλάνδη μετά τον τραυματισμό στρατιωτών της από έκρηξη νάρκης στα σύνορα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ονειρεύεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, προσπάθησε και πάλι να κάνει τον μεσολαβητή. Γνωστοποίησε κατάπαυση του πυρός στις 12 Δεκεμβρίου αφού μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των εμπολέμων, όμως η ταϊλανδική κυβέρνηση το διέψευσε και οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν.

Με ώθηση επίσης από την Κίνα να βάλουν τέλος στη σύγκρουση, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη δέχθηκαν τελικά να συζητήσουν απευθείας έπειτα από συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Tο θέμα της οροθεσίας των συνόρων και της κυριαρχίας επί διαφόρων αρχαίων ναών, μεταξύ των οποίων του Πρέα Βιέ που περιλαμβάνεται στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, παραμένει ωστόσο και 'απειλεί' τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ