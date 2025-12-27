Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Τι ισχύει για κληρονόμους αλλά και όσους έλαβαν μικρότερη επιστροφή ενοικίου από αυτή που περίμεναν.

Αδειάζει η κλεψύδρα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με αναδρομικά ποσά από εισοδήματα, όσους θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, να θέσουν το όχημα τους σε ακινησία, τους κληρονόμους, όσους μετέφεραν τη κατοικία τους στο εξωτερικό καθώς θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλλουν νέες ή τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις.

Επίσης οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου που δεν έλαβαν την ενίσχυση ή είδαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν λόγω λαθών ή παραλείψεων στην φορολογική τους δήλωση έχουν δεύτερη ευκαιρία να εισπράξουν την ενίσχυση. Όσοι υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα πριν από την εκπνοή του 2025 θα πρέπει να υποβληθούν:

-Τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά ποσά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2024. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022.Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

-Δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές - δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

-Φορολογική δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

-Δήλωση από φορολογούμενους που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

-Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.