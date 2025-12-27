Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με χρήση βίας

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Λίγο πριν τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε νέα προειδοποίηση προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Reuters, o Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Στον αντίποδα, ο Ουκρανός πρόεδρος που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Φλόριντα την Κυριακή, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός που θα οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Φωτογραφία: @AP