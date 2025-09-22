Συνεχίζεται το «ράλι» ρεκόρ στη Wall Street - Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500

Ο Dow Jones και ο Nasdaq σημείωσαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Ήπια κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street, με τον S&P 500 να κατακτά ακόμα μια «κορυφή», καθώς υπήρξε ώθηση από τη θετική επίδραση που είχε η απόφαση της Fed να προβεί στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της από τον Δεκέμβριο του 2024 στους επενδυτές και το deal «μαμούθ» της Nvidia, η οποία ανακοίνωσε πως προχωρά στην επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός επεσήμανε πως έχει ως στόχο την κατασκευή data centers αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης του κατασκευαστή ημιαγωγών AI.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν πως η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει συστήματα της Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, μέγεθος που αντιστοιχεί σε 4 έως 5 εκατομμύρια GPU, δηλαδή στο σύνολο των μονάδων που θα παραδώσει η εταιρεία φέτος και «διπλάσιες από πέρυσι». Η μετοχή της Nvidia κέρδισε σχεδόν 4%.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,14% στις 46.381 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδρικά «έφτασε» τις 46.447 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,42% στις 6.693 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 6.698 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,70% στις 22.788 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε τις 22.801 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Oracle πρόσθεσε 6,3% μετά την ανακοίνωση πως θα αναλάβει την αναδιαμόρφωση και την παροχή ασφάλειας στην νέα εκδοχή του αλγόριθμου του TikTok στις ΗΠΑ, όπως προσδιορίζεται από τη συμφωνία πώλησης της κινεζικής εφαρμογής σε μία κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών.

Επιπλέον, η μετοχή της Pfizer κατέγραψε οριακή άνοδο, ενώ της Metsera «εκτοξεύτηκε» σχεδόν 61% μετά την ανακοίνωση πως η πρώτη βρίσκεται κoντά σε deal 7,3 δισ. δολαρίων για την πιθανή εξαγορά της δεύτερης, καθώς ο φαρμακευτικός γίγαντας επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του μετά την πρόσφατη αποτυχία του δικού του χαπιού απώλειας βάρους. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από τη Δευτέρα, ανέφερε η FT, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Pfizer θα καταβάλει στην επιχείρηση 47,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και επιπλέον 22,50 δολάρια εάν επιτευχθούν ορισμένα performance milestones, με το deal να αντιπροσωπεύει ένα premium σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Metsera την Παρασκευή, λίγο πάνω από 33 δολάρια στη Νέα Υόρκη. Η Metsera αποτελεί μέρος των πολλά υποσχόμενων της επόμενης γενιάς startups που διεκδικούν ένα μερίδιο της αγοράς φαρμάκων για την παχυσαρκία, αξίας πολλών δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τέλος 100.000 δολαρίων ετησίως σε επιχειρήσεις για χορήγηση της βίζας εργασίας H-1B, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για την Ινδία, αφού περίπου το 71% των κατόχων βίζας H-1B στις ΗΠΑ είναι Ινδοί και το 12% είναι Κινέζοι, αντίστοιχα, με την αύξηση των τελών για τη βίζα H-1B να τους «βυθίζει» σε αβεβαιότητα ως προς το επαγγελματικό τους μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως η Fed προέβη την Τετάρτη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Το εύρος των επιτοκίων είναι στο 4-4,25% ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, ενώ ταυτόχρονα «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του τρέχοντος έτους.