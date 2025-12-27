Θεσσαλονίκη: Εξιχνίαση κλοπών - Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δώδεκα ατόμων

Ειδήσεις | Ελλάδα

Οι συγκεκριμένοι φέρονται ως δράστες εννέα περιπτώσεων κλοπών, οι οποίες τελέστηκαν από τέλη Ιουλίου έως και τα μέσα Νοεμβρίου 2025, όπως προέκυψε από έρευνα της αστυνομίας.

Δικογραφίες σε βάρος δώδεκα ατόμων, μεταξύ αυτών τεσσάρων αλλοδαπών, σχηματίστηκαν για κλοπές στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Οι συγκεκριμένοι φέρονται ως δράστες εννέα περιπτώσεων κλοπών, οι οποίες τελέστηκαν από τέλη Ιουλίου έως και τα μέσα Νοεμβρίου 2025, όπως προέκυψε από έρευνα της αστυνομίας. Ειδικότερα, φέρεται να διέπραξαν, στο χρονικό διάστημα αυτό, μια διάρρηξη οικίας, τρεις κλοπές σε καταστήματα, τρεις κλοπές στο δρόμο με τη μέθοδο της απασχόλησης, μια κλοπή οχήματος και μια διάρρηξη σε κοινωνική δομή. Από τις κλοπές αποκόμισαν χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ, κοσμήματα-χρυσαφικά, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, προϊόντα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των παθόντων αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες και υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

