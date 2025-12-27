Ειδήσεις | Ελλάδα

Ρέθυμνο: Σύλληψη και δικογραφία για προσφορά αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Newsroom
Ύστερα από έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε ότι, είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους.

Συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε χθες κατά τις νυχτερινές ώρες από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και πρόκειται για 24χρονη, ενώ παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία και για 51χρονο ημεδαπό με την ίδια κατηγορία.

Στο πλαίσιο των δράσεων της διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, όπου διαπιστώθηκε ότι, είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους και συνελήφθη η συγκεκριμένη γυναίκα που ήταν η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

