Γερμανία: Σε υψηλό 16 μηνών ο ιδιωτικός τομέας με ώθηση από τις υπηρεσίες

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών αναπτύχθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο, καθώς η ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την περαιτέρω πτώση που σημείωσε η μεταποίηση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης διαμορφώθηκε στις 52,4 μονάδες, από 50,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν μια μέτρηση της τάξεως του 50,7. Πάνω από το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Τα νέα αυτά στοιχεία αποτελούν θετικό σήμα για τη Γερμανία, η οικονομία της οποίας έχει έρθει πρόσφατα αντιμέτωπη με περαιτέρω δυσκολίες, δυσχεραίνοντας το έργο του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτζ, ο οποίος έχει δώσει υπόσχεση να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της χώρας. Μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2025, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο και είναι πιθανό να σημειώσει μόνο μικρή άνοδο κατά το υπόλοιπο του έτους.

Η Bundesbank προβλέπει μικρή αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, καθώς οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο σταδιακά κατευνάζονται. Μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για τους δασμούς, οι προοπτικές για την οικονομία της Γερμανίας αναμένεται να βελτιωθούν για πέμπτο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο.