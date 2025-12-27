ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν πρόκειται να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της ΝΔ

Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους, αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε η Σοφία Βούλτεψη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Κι αυτή είναι ότι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν. Μια συμφωνία που θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων».

Και καταλήγει: «Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους. Οι αγρότες δεν πρόκειται ούτε να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της, ούτε και να καμφθούν από την προπαγάνδα που έχει μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κινητοποιήσεών τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ